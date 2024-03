Handball-Bundesliga SC Magdeburg - Füchse Berlin in Liveticker und Livestream

Wenn die Füchse Berlin am 25. Spieltag der LIQUI MOLY HBL zum Spitzenspiel nach Magdeburg reisen, erwartet die Fans in der GETEC Arena und an den TV-Bildschirmen (16:00 Uhr, live auf Dyn, MDR & RBB) das absolute Topspiel der Liga: Tabellenführer gegen den Zweiten, European-League Sieger gegen Champions-League-Sieger und Vereinsweltmeister.

Es ist das dritte von vier Duellen in dieser Saison, und bisher ist die Bilanz ausgeglichen: Das Ligahinspiel gewannen die Füchse zuhause mit 31:26, im Finale der Vereins-Weltmeisterschaft schlug der SC Magdeburg mit einem 34:32 nach Verlängerung zurück, und nach dem Ligarückspiel an diesem Sonntagnachmittag treffen sich beide Topteams im Halbfinale beim REWE Final4 am 13. April noch einmal auf neutralem Boden in Köln.

"Das Team spielt, wie ich finde, über viele Jahre schon, aber in diesem Jahr besonders ihr Spiel. Es ist sehr auf Isolation ausgelegt, Kreiskooperationen, Stufen bis zu den Außen zu spielen, schneller Balltransport, eine kompakte Abwehr mit einem guten Torhüterduo und daraus viel Tempo nach vorne. Magdeburg ist top-aufgestellt, auf jeder Position doppelt gut besetzt. Es ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft mit einer sehr guten Breite im Kader und mit Topspielern, also ein Gesamtpaket, was eine Handballmannschaft braucht", mahnt Jaron Siewert.

Berlins Trainer betont: "Wir wollen unsererseits mit einer Topleistung dazu beitragen, dass es zu einem Topspiel wird. Dann wird man sehen, was nach 60 Minuten dabei rauskommt - und wir werden mit vielen Fans im Rücken um den Sieg kämpfen."

"Alle unsere Spieler haben schon in Magdeburg gespielt und wissen, wie es in der Halle ist. Das wird auch dieses Jahr nichts anderes sein. Die Atmosphäre in Magdeburg wird aufgeladen sein, alle Emotionen werden ab der ersten Sekunde extrem auf das Spielfeld projiziert werden, sowohl von den Fans als auch von den Mannschaften auf den Bänken. Unsere Jungs wissen, dass es ein besonderes Spiel ist", erklärt Stefan Kretzschmar, Sportvorstand der Füchse Berlin.

"Ich merke schon seit Anfang der Woche, dass kein normales Spiel ansteht. Ich kenne natürlich unseren Kader und unseren Plan, aber ohne dass ich es gewusst hätte, gegen wen wir spielen, hätte ich unseren Gegner schon Anfang der Woche aufgrund des medialen Interesses auf einen bestimmten Kreis einschränken können", so SCM-Coach Bennet Wiegert im Interview bei handball-world.

"Die Brisanz der Duelle zwischen Magdeburg und Berlin wird immer da sein. Da gibt es eine gewisse Rivalität. Für mich ist es aus persönlicher Sicht ein besonderes Spiel. Weil ich da natürlich auch eine lange Vergangenheit in Magdeburg habe, jetzt aber für Berlin tätig bin", erläutert Kretzschmar, selbst Magdeburger Ikone mit dem Trikot unter dem Hallendach und ist überzeugt: "Und aufgrund der Tabellenkonstellation ist es sowieso ein besonderes Spiel, weil laut Tabelle momentan die beiden besten deutschen Mannschaften aufeinandertreffen. Es ist also bei Weitem kein Bundesligaspiel wie jedes andere."

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen.

Drei Begegnungen gibt es am Sonntag, zwei davon werden im Free-TV zu sehen sein. Auf Welt-TV wird die Dyn-Übertragung der SG Flensburg-Handewitt gegen Frisch Auf Göppingen ab 15 Uhr zu sehen sein. Kommentator Gari Paubandt und Moderator Finn-Ole Martins melden sich aus der Campushalle.

Ab 16 Uhr kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin. Der MDR und der RBB übertragen die Partie, die Moderation hat Stephanie Müller-Spirra und als Experte ist Dominik Klein angekündigt. Dyn hat bislang noch keine Angabe gemacht, ebenso wenig zum Bergischen Derby zwischen Bergischer HC und VfL Gummersbach.

» Livestream SG Flensburg-Handewitt - Frisch Auf Göppingen

» Livestream SC Magdeburg - Füchse Berlin

» Livestream SC Magdeburg - Füchse Berlin (MDR)

» Livestream Bergischer HC - VfL Gummersbach

chs

