Handball-Bundesliga SC DHfK Leipzig - ThSV Eisenach in Liveticker und Livestream

Während das Nordderby am gestrigen Abend auf der bundesdeutschen Bühne in der ARD übertragen wurde, gibt es auch das Ostderby zwischen Leipzig im Free-TV zu sehen, allerdings nur beim Spartensender Welt TV. Der MDR, der nächste Woche die Partie der Thüringer gegen Magdeburg zeigt, hat diesmal nicht zugegriffen.

Leipzigs Heimspiel gegen den ThSV Eisenach ist mit 6.000 Zuschauern, darunter rund 1.000 Gästefans, restlos ausverkauft. "Die Vorfreude auf dieses Derby ist von Leipziger und von Eisenacher Seite riesig! Ich persönlich wünsche mir ein tolles Event, ein mitreißendes Handballspiel mit vielen begeisterten, aber fairen und respektvollen Fans in beiden Lagern ", erklärt Maik Nowak, der in Leipzig wohnende und als Lehrer am Sportgymnasium arbeitende Sportliche Leiter des ThSV Eisenach.

Im bisher einzigen Bundesliga-Heimspiel gegen Eisenach durfte der SC DHfK am 01.11.2015 vor 4.710 Fans einen 36:31-Heimsieg bejubeln. In dieser Saison mussten sich die Sachsen allerdings im Hinspiel mit 24:25 in Eisenach geschlagen geben.

Das Hinspielergebnis sowie das anschließende Einspruchsverfahren aufgrund von sechs zu wenig gespielten Sekunden sorgten vor dem Rückspiel für zusätzlichen Zündstoff und eine enorme Brisanz. Erst kurz vor dem Rückspiel fiel die Entscheidung, dass die Thüringer ihre Punkte behalten dürfen. Von einem "Derby mit Beigeschmack" will keiner hören. Beide Vereine kooperieren vielmehr vorzüglich bei der Durchführung dieses Derbys.

"Wir wissen um den Derbycharakter und haben natürlich auch das Hinspiel noch im Kopf, denn es hat uns sehr geärgert, dass wir in Eisenach zwei Punkte liegengelassen haben. In unserer Mannschaft herrscht eine große Vorfreude auf das Spiel und die Stimmung in der Halle, da so eine Kulisse nicht alltäglich ist. Und natürlich gehen wir durch unsere kleine Serie von drei Siegen in Folge auch mit viel Selbstvertrauen in dieses Derby", sagt Leipzigs Kapitän Simon Ernst und Eisenachs Rechtsaußen Willy Weyhrauch betont: "Jeder konzentriert sich voll auf seine Aufgabe. Uns ist bewusst, wir stehen vor einem Derby, das wird härter und emotionaler als andere Spiele."

Auch Leipzigs Geschäftsführer Karsten Günther fiebert dem Derby entgegen: "Sonntag wird ein Festtag. Wir sind mit 6.000 Zuschauern ausverkauft, alle sind heiß bis in die Haarspitzen. Wir wollen gemeinsam Handball zelebrieren und werden uns von keinerlei Scharmützel anstecken lassen. Unsere Fans wollen auf den Tribünen zeigen, wer Herr im Haus ist - und genau das erwarte ich auch von unserer Mannschaft auf der Platte!"

"Wir freuen uns riesig auf dieses große Event, werden die Arena in eine große, laute und vor allem blau-weiße Party verwandeln. Wir Fans werden stimmgewaltig und fair alles geben, wie unsere Jungs auf dem Spielfeld", erklärt Bastian Rahe, der Vorsitzende des ThSV-Fanprojektes.

"Wir hatten nach der Länderspielpause sehr gute Trainingseinheiten und die Jungs sind sehr fokussiert. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen und glauben, dass nach drei Siegen wieder alles automatisch läuft. Im Hinspiel in Eisenach haben wir nach gutem Start unsere Linie verloren, diesmal brauchen wir einen kühlen Kopf und hohe Verantwortung für unsere Aktionen" sagt Leipzigs Cheftrainer Rúnar Sigtryggsson.

"Wir haben uns wie stets akribisch vorbereitet. Wir erarbeiten als Team unseren Plan, besprechen vieles. Das hat sich bewährt. Sicherheit holt man sich, wenn man weiß, was man zu tun, eine klare Aufgabe hat", erläutert Eisenachs Chefcoach Misha Kaufmann. "Wir wissen um die Stärken der Leipziger."

» Zwischenzeugnis: Die Noten der Handball-Bundesligisten

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Gleich fünf HBL-Spiele gibt es am Sonntag, das Ostderby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem ThSV Eisenach eröffnet ab 15 Uhr das Programm. Dyn - und damit auch Welt TV im Free-TV schickt dafür Kommentator Markus Götz, Moderatorin Lea Rostek und Experte Bastian Roscheck ins Rennen.

Gleich drei Partien starten zeitgleich um 16.30 Uhr, Lennart Wilken-Johannes kommentiert das Duell zwischen VfL Gummersbach und TVB Stuttgart. Vincent Schuster meldet sich vom Gastspiel des HC Erlangen bei Frisch Auf Göppingen und für die Partie von Füchse Berlin gegen HBW Balingen-Weilstetten wurde Markus Herwig angesetzt. Das Programm ab 18 Uhr beschließt die Partie Bergischer HC gegen SC Magdeburg mit Florian Naß.

» Livestream SC DHfK Leipzig - ThSV Eisenach

» Livestream Füchse Berlin - HBW Balingen-Weilstetten

» Livestream Frisch Auf Göppingen - HC Erlangen

» Livestream VfL Gummersbach - TVB Stuttgart

» Livestream Bergischer HC - SC Magdeburg

chs, Vereine

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga