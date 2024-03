Handball-Bundesliga SC DHfK Leipzig - MT Melsungen in Liveticker und Livestream

Die Niederlagenserie konnte der SC DHfK Leipzig im Heimspiel gegen den Bergischen HC beenden, auch Melsungen siegte am Donnerstag gegen Eisenach. Nun kommt es zum Nachholspiel des 20. Spieltags - maximal ein Team kann am Ende eine Vier-Punkte-Woche schaffen.

"Wir müssen dieses Spiel genauso entschlossen bestreiten wie die Partie gegen den BHC. Durch die zwei Niederlagen gegen Melsungen in dieser Saison werden wir diese Begegnung mit etwas Wut im Bauch angehen. Besonders das Pokalspiel war ein Rückschlag für uns, da haben wir noch etwas gutzumachen! Wenn unsere Fans uns wieder so fantastisch unterstützen wie gegen den Bergischen HC, dann ist am Sonntag gegen Melsungen alles möglich", sagt Leipzigs Chefcoach Rúnar Sigtryggsson.

Im Hinspiel mussten sich die Sachsen in Kassel hauchdünn mit 27:28 geschlagen geben, im Pokalduell Mitte Dezember konnte Leipzig den Heimvorteil hingegen nicht nutzen und unterlag mit 21:27.

Bei Melsungen kam man nach dem knappen Heimsieg über Eisenach ins Grübeln. Was Fans wie Verantwortlichen auffällt: Die Leichtigkeit und Spielfreude der ersten Saisonhälfte sind nach der EM-Pause abhandengekommen. Parrondo hat die Zeichen erkannt. Sie hätten das Problem, sagte der spanische MT-Coach nach der Partie gegen die Thüringer, "dass nicht ein einziger Spieler in Höchstform ist".

Gleichzeitig stellte er sich vor seine Mannschaft. Alle würden hart und gut trainieren, alle würden mit hoher Intensität spielen, nur leider laufe gerade spielerisch nicht so viel zusammen. Zudem drohen neben Ivan Martinovic, Sindre Aho und Domagoj Pavlovic auch Elvar Örn Jonsson und David Mandic auszufallen.

Handball-Bundesliga im Livestream

Das Topspiel der Woche am Sonntagnachmittag gibt es ab 15 Uhr auch bei Welt TV im Free TV. Neben Kommentator Karsten Petrzika und Moderator Finn-Ole Martins ist auch Pascal Hens als Experte vor Ort. Ab 16.30 Uhr meldet sich Markus Herwig vom Nachholspiel des SC DHfK Leipzig gegen die MT Melsungen.

Der Montagabend rundet das Ligaprogramm des 24. Spieltags ab. Bei der Partie zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TBV Lemgo Lippe (19 Uhr) ist Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator gefordert, die Moderation übernimmt Lea Rostek und Andy Schmid ist als Experte dabei.

» Livestream Füchse Berlin - HC Erlangen

» Livestream SC DHfK Leipzig - MT Melsungen

» Livestream Frisch Auf Göppingen - TBV Lemgo Lippe

chs

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga