Handball-Bundesliga SC DHfK Leipzig - Bergischer HC in Liveticker und Livestream

Die Handballer des SC DHfK Leipzig dürfen nach mehr als zehn Wochen Abstinenz endlich wieder zu Hause spielen. Mit den Begegnungen am Donnerstag (29.2.) gegen den Bergischen HC und am Sonntag (3.3.) gegen die MT Melsungen stehen direkt zwei Heimspiele nacheinander an.

Sportlich ist das Spiel von enormer Brisanz. Der SC DHfK und der Bergische HC stehen auf dem 15. bzw. 16. Tabellenplatz und haben kaum Luft zur Abstiegszone. Beide Teams warten schon seit sechs Spielen auf ein Erfolgserlebnis.

"Es kann schon sein, dass uns der eine Sieg fehlt, um etwas befreiter aufzuspielen", sagt BHC-Trainer Jamal Naji auch angesichts dreier verlorener Endphasen hintereinander. Gegen den THW Kiel, bei der MT Melsungen und zuletzt gegen die TSV Hannover-Burgdorf gaben die Bergischen die Spiele durch Fehler in den letzten zehn Minuten aus der Hand, nachdem sie sich zuvor in eine sehr gute Position gebracht hatten. "Ich glaube aber nicht, dass wir weniger intensiv in irgendwelche Situationen hineingehen - vielleicht ist es eher manchmal zu wild."

"In solchen Spielen bedarf es keiner zusätzlichen Motivation! Wir sind in der Lage, jedes Spiel zu gewinnen und werden das Match genau mit diesem Glauben und ganz viel Intensität angehen. Unsere Mannschaft und der gesamte Verein sind darauf ausgerichtet, immer alles zu geben - und das gilt jetzt erst recht! Wenn wir alles investieren, dann werden wir am Donnerstag auch erfolgreich sein", sagt Leipzigs Kreisläufer Maciej Gebala.

"Wir müssen uns auf lange Angriffe des BHC vorbereiten und benötigen Geduld im Deckungsverhalten. Natürlich müssen wir uns in der Abwehr insgesamt steigern, aber wir haben das letzte Auswärtsspiel aufgearbeitet und die vergangenen zehn Tage gut genutzt. Man spürt, dass unsere Jungs unbedingt aus dem Tabellenkeller raus wollen und im Training härter zupacken und noch mehr Gas geben. Unser erster Auftritt in Gummersbach war nicht so schlecht, aber wir müssen jetzt aufhören über gute oder schlechte Performance zu reden, sondern wir müssen über Punkte reden!", sagt Leipzigs Cheftrainer Rúnar Sigtryggsson.

"Es ist fast egal, wer auf uns zukommt in unserer Situation: Wir fahren dahin, um zu gewinnen", lässt Jamal Naji keinen Zweifel an der Devise aufkommen. Die Vorzeichen allerdings sind eher ernüchternd. Nicht nur fallen mit Elias Scholtes, Aron Seesing und Tom Kare Nikolaisen drei schon lange verletzte Handballer aus.

Tim Nothdurft fehlt mit einer Augenentzündung ebenfalls, und nun konnte auch noch der andere Linksaußen, Noah Beyer, in dieser Woche erkrankt nicht trainieren. Dazu hat Djibril M'Bengue Knieprobleme, die ihn schon gegen Hannover zumindest für den Angriff außer Gefecht gesetzt haben. "Bei Noah und Djibi habe ich noch etwas Hoffnung, aber groß ist sie nicht", sagt Naji, der demnach das Vertrauen in Tobias Schmitz (Linksaußen) und Grega Krecic (Rückraum rechts) setzt.

Handball-Bundesliga im Livestream

Bedingt durch ein Nachholspiel werden insgesamt zehn Bundesligapartien in den kommenden Tagen ausgespielt. Vier Begegnungen am Donnerstag, davon drei ab 19 Uhr, machen den Anfang, der Streamingdienst Dyn überträgt wie gewohnt alle Spiele der stärksten Liga der Welt.

Beim Derby zwischen der MT Melsungen und dem ThSV Eisenach ist Florian Naß als Kommentator im Einsatz, für die Partie zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem TVB Stuttgart wurde Vincent Schuster angesetzt.

Markus Herwig kommentiert die Partie zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem Bergischen HC. Florian Schmidt-Sommerfeld meldet sich aus Mannheim, wenn die Rhein-Neckar Löwen den HSV Hamburg empfangen, diese Partie wird erst um 20.30 Uhr angeworfen. Alle anderen Partien beginnen bereits um 19 Uhr.

Am Samstag gibt es in der Beletage drei Spiele, zwei beginnen um 19 Uhr. Vom Heimspiel der HSG Wetzlar gegen die SG Flensburg-Handewitt meldet sich Sascha Staat aus der Buderus Arena. Gari Paubandt kommentiert das Match zwischen dem THW Kiel und dem HBW Balingen-Weilstetten.

Den Klassiker zwischen dem VfL Gummersbach und dem SC Magdeburg (20.30 Uhr) wird Lennart Wilken-Johannes als Kommentator und Hannah Nitsche als Moderatorin begleiten.

Das Topspiel der Woche am Sonntagnachmittag gibt es ab 15 Uhr auch bei Welt TV im Free TV. Neben Kommentator Karsten Petrzika und Moderator Finn-Ole Martins ist auch Pascal Hens als Experte vor Ort. Ab 16.30 Uhr meldet sich Markus Herwig vom Nachholspiel des SC DHfK Leipzig gegen die MT Melsungen.

Der Montagabend rundet das Ligaprogramm des 24. Spieltags ab. Bei der Partie zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TBV Lemgo Lippe (19 Uhr) ist Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator gefordert, die Moderation übernimmt Lea Rostek und Andy Schmid ist als Experte dabei.

