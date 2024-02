Handball-Bundesliga Rhein-Neckar Löwen - HSV Hamburg in Liveticker und Livestream

Keine Zeit zum Durchschnaufen haben die Rhein-Neckar Löwen. Nur zwei Tage nach dem Sieg in der European League über die TSV Hannover-Burgdorf empfangen die Badener nun den HSV Hamburg.

David Späth überzeugte im letzten Spiel in Hannover am Dienstag. IMAGO/foto2press

Mann des Abends im Auswärtsspiel bei den Recken war Torhüter David Späth mit 23 Paraden. "Wir konnten unsere Leistung über 60 Minuten durchziehen, jeder hat seinen Job gemacht und jeder hat für jeden gekämpft", bilanzierte der Nationaltorhüter im Nachgang.

"Wir sind wieder da, wir haben uns zurückgekämpft aus der schweren Phase", so Späth nach den jüngsten Erfolgserlebnissen mit zwei Siegen gegen Hannover und zwischendrin einem Auswärtserfolg in Balingen. "Wir wollen genau da weiter machen, wir wollen das kontinuierlich in der Bundesliga und auch im letzten Euro-League-Spiel gegen Zabrze weiterziehen."

"In den letzten Jahren sahen wir in den Spielen gegen die Löwen oft gut aus. Sie haben aber eine gute Mannschaft und super Spieler mit viel Potential, doch auch wir haben in jedem Spiel die Möglichkeit zu punkten. Dafür müssen wir unsere beste Leistung abrufen und ich habe nun nach dem Sieg gegen Göppingen das Gefühl, dass uns das auch gelingen kann", erklärt Hamburgs Spielmacher Dani Baijens.

HSV-Torhüter Johannes Bitter sprach von einem "Bonus-Spiel", in dem man aufgrund der Favoritenrolle der Löwen und durch den Sieg gegen Göppingen freier aufspielen könne.

Handball-Bundesliga im Livestream

Bedingt durch ein Nachholspiel werden insgesamt zehn Bundesligapartien in den kommenden Tagen ausgespielt. Vier Begegnungen am Donnerstag, davon drei ab 19 Uhr, machen den Anfang, der Streamingdienst Dyn überträgt wie gewohnt alle Spiele der stärksten Liga der Welt.

Beim Derby zwischen der MT Melsungen und dem ThSV Eisenach ist Florian Naß als Kommentator im Einsatz, für die Partie zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem TVB Stuttgart wurde Vincent Schuster angesetzt.

Markus Herwig kommentiert die Partie zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem Bergischen HC. Florian Schmidt-Sommerfeld meldet sich aus Mannheim, wenn die Rhein-Neckar Löwen den HSV Hamburg empfangen, diese Partie wird erst um 20.30 Uhr angeworfen. Alle anderen Partien beginnen bereits um 19 Uhr.

Am Samstag gibt es in der Beletage drei Spiele, zwei beginnen um 19 Uhr. Vom Heimspiel der HSG Wetzlar gegen die SG Flensburg-Handewitt meldet sich Sascha Staat aus der Buderus Arena. Gari Paubandt kommentiert das Match zwischen dem THW Kiel und dem HBW Balingen-Weilstetten.

Den Klassiker zwischen dem VfL Gummersbach und dem SC Magdeburg (20.30 Uhr) wird Lennart Wilken-Johannes als Kommentator und Hannah Nitsche als Moderatorin begleiten.

Das Topspiel der Woche am Sonntagnachmittag gibt es ab 15 Uhr auch bei Welt TV im Free TV. Neben Kommentator Karsten Petrzika und Moderator Finn-Ole Martins ist auch Pascal Hens als Experte vor Ort. Ab 16.30 Uhr meldet sich Markus Herwig vom Nachholspiel des SC DHfK Leipzig gegen die MT Melsungen.

Der Montagabend rundet das Ligaprogramm des 24. Spieltags ab. Bei der Partie zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TBV Lemgo Lippe (19 Uhr) ist Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator gefordert, die Moderation übernimmt Lea Rostek und Andy Schmid ist als Experte dabei.

