Handball-Bundesliga Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin in Liveticker und Livestream

Die Rhein-Neckar Löwen starten als Tabellenelfter in den Ligaendspurt, die Badener wollen einen Sprung nach oben machen - doch zunächst wartet ausgerechnet der Spitzenreiter Füchse Berlin.

Das Spiel zwischen Löwen und Füchsen wird vor voller Kulisse stattfinden. City-Press via Getty Images

Volle Kulisse unter der Woche, zum dritten Mal in dieser Saison knacken die Löwen die 10.000-Zuschauer-Marke. "Für uns wird es darauf ankommen, ihnen eben nicht die Räume zu geben, aus denen sie am liebsten angreifen. Wir werden ein sehr gutes Abwehr-Torhüter-Paket brauchen", sagt Löwen-Coach Sebastian Hinze vor dem Duell mit dem Haupstadtklub.

Dies wird allerdings nicht so einfach, wie Hinze auch am Beispiel von Mathias Gidsel verdeutlicht. "Im Hinspiel wollten wir ihm die Nähe zum Tor nehmen, und dann macht er, wenn ich es recht erinnere, vier von vier Würfen aus neun Metern rein", so der Löwen-Bändiger. Die Badener wollen "eine Mannschaft, der man ansieht, dass sie alles gibt für einen Heimsieg" stellen.

Unklar ist noch immer das Comeback der Vereinslegenden Uwe Gensheimer und Patrick Groetzki. Ich denke, wie für uns, war die Pause auch für die Löwen gut. Sie können sich neu justieren, neue Energie schöpfen und neue Pläne machen. Sie sind natürlich auch verletzungsgeprägt, aber ich erwarte eine sehr gut vorbereitete Mannschaft und gehe davon aus, dass die Halle voll sein wird", ist Siewert überzeugt.

Berlins Trainer ist sich sicher: "Emotionen werden dabei sein. Sie werden eine neue Serie starten wollen, und wir sind davor gewarnt und müssen schon unseren besten Handball auf die Platte bringen, um da Punkte zu holen." Das Hinspiel gegen den amtierenden deutschen Pokalsieger hatten die Füchse zuhause souverän mit 38:32 (17:14) gewonnen. Der Hauptstadtklub muss weiterhin auf Marko Kopljar verzichten.

"Wenn man es im 1:1-Match sieht, dass Juri die Olympiaqualifikation gespielt hat, und Mathias diesmal frei hatte, könnte es ein Vorteil sein, aber die Rhein-Neckar Löwen bestehen nicht nur aus Juri Knorr, und wir nicht nur aus Mathias Gidsel", mahnt Siewert.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Am Donnerstag eröffnet ab 19 Uhr ein Doppelpack das Programm der Woche. Lennart Wilken-Johannes kommentiert das Duell zwischen TSV Hannover-Burgdorf und HBW Balingen-Weilstetten. Zeitgleich ist Gari Paubandt am Mikrofon, wenn der SC Magdeburg den HC Erlangen zu Gast hat.

Ab 20 Uhr stehen sich dann die Rhein-Neckar Löwen und die Füchse Berlin gegenüber. Kommentator Florian Naß und Moderatorin Hannah Nitsche erhalten Unterstützung von Experte Andy Schmid. Eine Konferenz bietet der Streamingdienst hingegen nicht an.

Die Konferenz gibt es am Freitag, wenn dann auch der Blick zu den Zweitligapartien erfolgt. Moderator Finn-Ole Martins hat Stephan Just an seiner Seite. Für die Partie zwischen MT Melsungen und TBV Lemgo Lippe ab 20 Uhr ist Gari Paubandt vorgesehen.

Am Samstag gibt es das Nordderby zwischen THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt. Aufgrund der Übertragung im Free-TV bei der ARD mit Kommentator Florian Naß, Moderator Alexander Bommes, Experte Dominik Klein sowie Désirée Krause für die Field-Interviews wird die Partie zur ungewohnten Zeit um 15.40 Uhr angeworfen. Dyn deckt die Begegnung mit Finn-Ole Martins als Kommentator und Anett Sattler für die Moderation ab. Am Abend meldet sich Vincent Schuster von der Partie HSG Wetzlar gegen HSV Hamburg.

Gleich fünf HBL-Spiele gibt es am Sonntag, das Ostderby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem ThSV Eisenach eröffnet ab 15 Uhr das Programm. Dyn - und damit auch Welt TV im Free-TV schickt dafür Kommentator Markus Götz, Moderatorin Lea Rostek und Experte Bastian Roscheck ins Rennen.

Gleich drei Partien starten zeitgleich um 16.30 Uhr, Lennart Wilken-Johannes kommentiert das Duell zwischen VfL Gummersbach und TVB Stuttgart. Vincent Schuster meldet sich vom Gastspiel des HC Erlangen bei Frisch Auf Göppingen und für die Partie von Füchse Berlin gegen HBW Balingen-Weilstetten wurde Markus Herwig angesetzt. Das Programm ab 18 Uhr beschließt die Partie Bergischer HC gegen SC Magdeburg mit Florian Naß.

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga