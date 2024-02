Handball-Bundesliga MT Melsungen - ThSV Eisenach in Liveticker und Livestream

Hessen-Thüringen-Derby in der HBL. Die MT Melsungen kämpft darum ihren Platz in den Top5 zu festigen, der ThSV Eisenach muss dringend im Kampf um den Klassenerhalt punkten.

In dieser Woche wird in der Liqui Moly Handball-Bundesliga das letzte Saisondrittel eingeläutet. Am Donnerstag empfängt die MT Melsungen ihren thüringischen Nachbarn ThSV Eisenach.

"Die MT Melsungen ist gespickt mit ganz viel individueller Klasse, die aktuell zum mannschaftlichen Erfolg zusammengeführt wird. Doch mit Blick auf das Hinspiel, wir sind durchaus in der Lage, die Nordhessen zu schlagen", verbreitet Eisenachs Rückraum-Shooter Manuel Zehnder Optimismus. In der von vielen Kontrahenten gefürchteten Werner-Aßmann-Halle war der ThSV bis fünf Minuten vor Schluss bis auf zwei Tore herangekommen, ehe Erik Balenciaga und David Mandic für die Erlösung sorgten.

"Wir müssen über unsere Grenzen gehen, um uns eine Möglichkeit um Punkte zu erarbeiten. Eine normale Leistung wird nicht reichen. Wir müssen von Beginn bereit sein, unseren Plan mit aller Konsequenz umsetzen", erklärt ThSV-Coach Misha Kaufmann. "Die Hausherren werden uns sicherlich die Flügel anbieten. Wir werden uns akribisch vorbereiten."

Noch mehr Bewegung in der Hintermannschaft, konsequentere Arbeit gegen den jeweiligen Ballhalter und natürlich unterstützende Torleute, so lauten drei mögliche Erfolgsfaktoren.

Darauf spielt auch Michael Allendorf an: „Wir haben in Stuttgart in der ersten Halbzeit ja ganz ordentlich gespielt, sind aber leider mit einem 0:4-Lauf in die zwei Hälfte gestartet. Und ja, unsere Abwehr insgesamt, einschließlich der Torhüter, hat zuletzt nicht die Leistungen gezeigt, die wir von diesen beiden Mannschaftsteilen gewohnt sind”, so der MT-Sportvorstand.

Handball-Bundesliga im Livestream

Bedingt durch ein Nachholspiel werden insgesamt zehn Bundesligapartien in den kommenden Tagen ausgespielt. Vier Begegnungen am Donnerstag, davon drei ab 19 Uhr, machen den Anfang, der Streamingdienst Dyn überträgt wie gewohnt alle Spiele der stärksten Liga der Welt.

Beim Derby zwischen der MT Melsungen und dem ThSV Eisenach ist Florian Naß als Kommentator im Einsatz, für die Partie zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem TVB Stuttgart wurde Vincent Schuster angesetzt.

Markus Herwig kommentiert die Partie zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem Bergischen HC. Florian Schmidt-Sommerfeld meldet sich aus Mannheim, wenn die Rhein-Neckar Löwen den HSV Hamburg empfangen, diese Partie wird erst um 20.30 Uhr angeworfen. Alle anderen Partien beginnen bereits um 19 Uhr.

Am Samstag gibt es in der Beletage drei Spiele, zwei beginnen um 19 Uhr. Vom Heimspiel der HSG Wetzlar gegen die SG Flensburg-Handewitt meldet sich Sascha Staat aus der Buderus Arena. Gari Paubandt kommentiert das Match zwischen dem THW Kiel und dem HBW Balingen-Weilstetten.

Den Klassiker zwischen dem VfL Gummersbach und dem SC Magdeburg (20.30 Uhr) wird Lennart Wilken-Johannes als Kommentator und Hannah Nitsche als Moderatorin begleiten.

Das Topspiel der Woche am Sonntagnachmittag gibt es ab 15 Uhr auch bei Welt TV im Free TV. Neben Kommentator Karsten Petrzika und Moderator Finn-Ole Martins ist auch Pascal Hens als Experte vor Ort. Ab 16.30 Uhr meldet sich Markus Herwig vom Nachholspiel des SC DHfK Leipzig gegen die MT Melsungen.

Der Montagabend rundet das Ligaprogramm des 24. Spieltags ab. Bei der Partie zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TBV Lemgo Lippe (19 Uhr) ist Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator gefordert, die Moderation übernimmt Lea Rostek und Andy Schmid ist als Experte dabei.

