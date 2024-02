Handball-Bundesliga MT Melsungen - Bergischer HC in Liveticker und Livestream

Die MT Melsungen möchte eine Reaktion auf die Pleite gegen den SC Magdeburg zeigen. Zudem hat man auch noch eine Rechnung mit dem Bergischen HC aus dem Hinspiel offen. Die Löwen müssen im Abstiegskampf punkten.

Dem Pokalerfolg über den TuS N-Lübbecke folgte eine deutliche Pleite gegen den SC Magdeburg. "Wir hatten als Mannschaft einen kollektiven Blackout", räumt Timo Kastening ein, "es gab an diesem Tage wirklich keinen, der voranging und der den Rest hätte mitziehen können. Etwa so, wie das Elvar in Lübbecke gelungen ist. Und ja, eine solche Niederlage macht etwas mit einem. Sie schärft mindestens die Sinne, um es mal positiv zu formulieren. Ob dies aber im Hinblick auf das nächste Spiel etwas nützt - wer weiß das schon?"

"Mit dem Start in die Trainingswoche war das Spiel abgehakt, ab da stand an erster Stelle nur noch der BHC", verrät der Melsunger Mannschaftskapitän. Und er erklärt auch deutlich warum: "In den ersten Wochen der Saison hatten wir einen fantastischen Lauf und sind mit 14:0 Punkten zum Tabellenletzten nach Wuppertal gefahren. Da hatte der BHC 2:12. Wir haben dort mit einem Tor verloren. Jetzt, 14 Spieltage später, hat der BHC 13 Pluspunkte auf dem Konto, ist gefühlt eher eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld. Wir dürfen uns also von deren momentanen 15. Platz auf keinen Fall täuschen lassen. Diese Mannschaft hat die Qualität, an guten Tagen gegen jeden Gegner dieser Liga zu bestehen."

Fakt ist, dass die Solinger die MT in den letzten drei Duellen jeweils über die Klinge springen ließen und nur einen Zähler an die Nordhessen abgaben. Mehr Warnung geht also nicht. In dieser Spielzeit gewannen die Löwen das Hinspiel mit 32:31, weil Mads Andersen nach dem Schlusspfiff den letzten Freiwurf aus dem Stand verwandelte. Dass seiner Mannschaft dennoch der Switch vom Blackout-Spiel zum Erfolgserlebnis gelingt, daran lässt Melsungens Rechtsaußen keinen Zweifel: "Wir haben am Freitag nur das eine Ziel, nämlich zu Hause weiter ungeschlagen zu bleiben. Und dafür werden wir brennen!"

Die MT Melsungen sei ebenfalls sehr unangenehm zu bespielen. "Dainis Kristopans im rechten Rückraum ist ein sehr kraftindizierter Typ. Bei ihm kommt man nie auf die Wurfhand. Trotz Kontakt kann er noch alles bedienen", erläutert BHC-Coach Jamal Naji. "Mit Erik Balenciaga haben sie einen schnellen Spieler, der in die Lücken läuft, und Elvar Jonsson halte ich für einen sehr kompletten Handballer auf der linken Seite."

"Hinzu kommt, dass es schwierig wird, wenn Nebojsa Simic im Tor heiß läuft, und die MT hat drei gleichwertige Kreisläufer, die auch noch Innenblocker sind", sagt Naji, der sich mit seiner Mannschaft auch auf das gegnerische Sieben gegen Sechs vorbereitet hat. "Sie nutzen den siebten Feldspieler sehr gut."

Allerdings wird die MT erneut nicht komplett antreten können. Sicher ohne Ivan Martinovic, David Mandic mit Fragezeichen. Da heißt es für Trainer Roberto Garcia Parrondo also wieder zu improvisieren. Mindestens im rechten Rückraum, wo dann zum Beispiel Julius Kühn oder Elvar Örn Jonsson Dainis Kristopans entlasten könnten.

Im BHC-Kader gibt es leichte Entspannung. Noah Beyer hat seinen Muskelfaserriss überstanden und ist am Mittwoch wieder ins Training eingestiegen. Damit fehlen in Kassel "nur" noch vier Spieler: Elias Scholtes (Fußverletzung) sowie die Kreisläufer und Innenblocker Aron Seesing (Schulter), Tom Kare Nikolaisen (Rücken) sowie Neuzugang Antoni Doniecki (Bänderriss)

Handball-Bundesliga im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga. Am Donnerstag hatte Frisch Auf Göppingen den TSV Eisenach zu Gast und der HBW Balingen-Weilstetten reist zur HSG Wetzlar.

Weiter geht es am Freitag zunächst ab 19 Uhr mit der Begegnung zwischen dem HC Erlangen und dem HSV Hamburg, eine Stunde später erfolgt in Kassel der Anwurf bei MT Melsungen gegen Bergischer HC. Am Samstagabend muss der TBV Lemgo Lippe zu den Füchsen Berlin.

Der Sonntag hält gleich drei Partien bereit, das Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen um 15 Uhr gegen die SG Flensburg-Handewitt wird auch von Welt TV übertragen. Um 16.30 Uhr stehen sich zum einen die TSV Hannover-Burgdorf und der SC Magdeburg sowie der THW Kiel und der TVB Stuttgart gegenüber. Am Montag muss der SC DHfK Leipzig zum VfL Gummersbach.

» Livestream Frisch Auf Göppingen - ThSV Eisenach

» Livestream HSG Wetzlar - HBW Balingen-Weilstetten

» Livestream HC Erlangen - HSV Hamburg

» Livestream MT Melsungen - Bergischer HC

» Livestream Füchse Berlin - TBV Lemgo Lippe

» Livestream Rhein-Neckar Löwen - SG Flensburg-Handewitt

» Livestream TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg

» Livestream THW Kiel - TVB Stuttgart

» Livestream VfL Gummersbach - SC DHfK Leipzig

chs

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga