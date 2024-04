MT Melsungen kämpft gegen den Fluch von Hamburg

Zum Abschluss des Spieltags am Ostermontag hat der HSV Hamburg die MT Melsungen zu Gast. Die Nordhessen reisen als Fünfter an, nachdem sich der THW Kiel einen Zittersieg in Lemgo holte. Hamburg könnte mit einem Heimerfolg hingegen auf einen einstelligen Tabellenplatz klettern, ist aktuell Dreizehnter.

Patrick Wiencek will eine Reaktion auf die Derbyniederlage gegen Flensburg zeigen. Sascha Klahn