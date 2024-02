Handball-Bundesliga HSV Hamburg - Frisch Auf Göppingen in Liveticker und Livestream

Im Abstiegskampf der 1. Handball-Bundesliga müssen sowohl der HSV Hamburg wie auch Frisch Auf Göppingen noch kräftig Punkte sammeln. Fünf Zähler sind beide Teams aktuell auseinander.

Mit 19:25 Zählern hat sich Frisch Auf Göppingen auf Rang 8 in der 1. Handball-Bundesliga vorgearbeitet, doch in sicheren Gefilden sind die Württemberger nicht. Hamburg geht mit 14:28 Zähler in die Partie, hat nur einen Punkt Polster auf die Abstiegsplätze.

Göppingens Trainer Markus Baur hat dafür den gesamten Kader mit Ausnahme von Oskar Neudeck zur Verfügung. "Wir haben gut trainiert und möchten uns in Hamburg für die Hinspiel-Niederlage revanchieren", erklärt der Weltmeister von 2007. Das erste Duell ging mit 32:27 an die Hanseaten, die aufgrund einiger Spielverlegungen die nächsten fünf Wochen kein Heimspiel haben werden.

Trainer Torsten Jansen äußert mit Blick auf die kommende Partie: "Abgesehen vom schlechten Start, zeigen wir in Erlangen auf Ebene der Einstellung und Bereitschaft eine gute Leistung. Wir müssen trotz der Rückschläge unser Selbstvertrauen hochhalten, an unsere Stärken glauben und immer weiter machen."

Handball-Bundesliga im Livestream

Das Topspiel am Sonntag zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin ab 15 Uhr wird Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator im Einsatz sein, die Moderation hat Anett Sattler und Experte ist Pascal Hens. Die Partie wird auch bei Welt TV im Free-TV zu sehen sein.

Um 16.30 Uhr folgen die beiden letzten Partien des Wochenendes. Karsten Petrzika ist Kommentator der Partie HSV Hamburg gegen Frisch Auf Göppingen. Beim Heimspiel des THW Kiel gegen den ThSV Eisenach wird Finn-Ole Martins am Mikrofon sein.

» Livestream SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin

» Livestream HSV Hamburg - Frisch Auf Göppingen

» Livestream THW Kiel - ThSV Eisenach

chs

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga