Handball-Bundesliga HSG Wetzlar - ThSV Eisenach in Liveticker und Livestream

In der Tabelle empfängt der Neunte HSG Wetzlar allerdings den Siebzehnten ThSV Eisenach. Doch der Blick auf die bislang geholten Zähler verdeutlicht - nur vier Zähler trennen die beiden Teams.

Im Hinspiel konnte sich die HSG Wetzlar durchsetzen. Christian Heilwagen via ThSV

"Sie gehören mit zu den effizientesten Teams was den Wurf und das Herausspielen ihrer Wurfchancen angeht. Sie sind sehr effizient über den Kreis und holen sehr viele Siebenmeter raus", warnt Wetzlars Trainer Frank Carstens vor dem Duell mit dem Aufsteiger und betont: "Für uns wird es sehr wichtig sein, dass wir die Räume zwischen den Abwehrspielern so klein wie möglich gestalten, ohne hinten zu kleben und passiv zu werden. Wir müssen wirklich gut auf den Beinen sein, daran haben wir intensiv gearbeitet in den letzten Wochen."

"Die bisher geholten 13 Punkte mit Spielern nahezu ohne Erstbundesligaerfahrung sind nicht hoch genug zu schätzen. Wir wollen diese Geschichte weiterschreiben. Dazu ist es erforderlich, alle Kräfte zu bündeln", unterstreicht Maik Nowak, der Sportliche Leiter des ThSV Eisenach und Geschäftsführer Rene Witte betont: "Vor uns liegen 15 Punktspiele, 15 Endspiele um den Klassenerhalt."

"Die Niederlage im Heimspiel gegen die HSG Wetzlar liegt uns noch im Magen, waren wir eigentlich die bessere Mannschaft, haben aber einen möglichen Sieg selbst vergeigt. Mit Spaß und Mut am Handball fahren wir nach Wetzlar, um - mit Unterstützung sicherlich vieler mitreisender Fans - beide Punkte mitzunehmen“, blickt Peter Walz, der Kapitän des ThSV Eisenach, auf die 24:27-Hinspielniederlage zurück.

"Nach einer 11:10-Pausenführung begünstigte ein Blackout die 4-Tore-Führung der Gäste, die sich diese nicht mehr nehmen ließen", erinnert sich Misha Kaufmann. Er rechnet bei der Neuauflage mit einem "komplett anderen Spiel".

Handball-Bundesliga im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga. Für das Top-Spiel am Mittwochabend um 20.30 Uhr zwischen dem THW Kiel und dem SC Magdeburg schickt der Bezahlsender Kommentator Gari Paubandt, Moderator Finn-Ole Martins und Experte Stefan Kretzschmar in die Wunderino-Arena.

Zuvor kümmert sich Florian Naß um das Duell zwischen der HSG Wetzlar und dem ThSV Eisenach, Vincent Schuster kommentiert das Süd-Derby zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TVB Stuttgart und Lennart Wilken-Johannes hat das Verfolgerduell zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem VfL Gummersbach. Anwurf bei allen Partien ist um 19 Uhr.

Am Donnerstagabend finden zwei Partien statt, Dyn überträgt ebenfalls. Das Schlüsselspiel im Abstiegskampf um 19 Uhr zwischen dem HC Erlangen und dem TBV Lemgo Lippe kommentiert Markus Götz. Für das Spitzenspiel zwischen den Füchsen Berlin und der SG Flensburg-Handewitt ab 20.30 Uhr schickt der Streaminganbieter dann Kommentator Karsten Petrzika, Moderatorin Anett Sattler und Experte Pascal Hens ins Rennen. Die Partie wird auch bei Welt TV im Free-TV übertragen.

