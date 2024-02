Handball-Bundesliga HSG Wetzlar - HBW Balingen-Weilstetten in Liveticker und Livestream

Die HSG Wetzlar konnte sich in den vergangenen Wochen nach oben orientieren, der HBW Balingen-Weilstetten ist hingegen aktuell Ligaschlusslicht. Um noch einmal an den Klassenerhalt glauben zu können, müssen die Gallier punkten.

"Wir müssen die Sinne schärfen für die Präzision im Angriffsspiel, das ist das, was mir letztlich am meisten gefehlt hat. Das ist für mich der entscheidende Schritt, das entscheidende Learning aus dem Spiel in Stuttgart Im Grunde müssen wir in der ersten Halbzeit schon führen und das geht uns vor allen Dingen deswegen ab, weil wir nicht präzise genug sind. Zehn technische Fehler bis zur 22. Minute sagen alles", ärgerte sich Wetzlars Trainer Frank Carstens über die jüngste Niederlage beim TVB Stuttgart.

Die Gallier kommen mit dem Selbstvertrauen eines Siegs gegen Frisch Auf Göppingen in die Buderus Arena. "Man sieht deutlich einen Fortschritt in der Leistungsentwicklung, wie immer, weil das einfach dazugehört, wenn man da unten im Keller steht", erklärte Carstens. "Da bist du auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen verdammt schnell dazu zu lernen, um die Lücke zu schließen."

"Der mentale Faktor spielt eine große Rolle. Wenn man hier zu Hause gegen Balingen spielt, dann wollen wir dieses Spiel natürlich gewinnen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, aber in dieser Situation ist die Erwartungshaltung natürlich eine etwas andere, als wenn es gegen Magdeburg oder Berlin geht", erklärt Carstens und betont: "Wir müssen unsere Aufgaben erledigen. Je mehr grüne Haken man macht, desto besser wird es. Und für diese grünen Haken muss man in der Bundesliga kämpfen."

Handball-Bundesliga im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga. Am Donnerstag hat Frisch Auf Göppingen den TSV Eisenach zu Gast und der HBW Balingen-Weilstetten reist zur HSG Wetzlar.

Weiter geht es am Freitag zunächst ab 19 Uhr mit der Begegnung zwischen dem HC Erlangen und dem HSV Hamburg, eine Stunde später erfolgt in Kassel der Anwurf bei MT Melsungen gegen Bergischer HC. Am Samstagabend muss der TBV Lemgo Lippe zu den Füchsen Berlin.

Der Sonntag hält gleich drei Partien bereit, das Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen um 15 Uhr gegen die SG Flensburg-Handewitt wird auch von Welt TV übertragen. Um 16.30 Uhr stehen sich zum einen die TSV Hannover-Burgdorf und der SC Magdeburg sowie der THW Kiel und der TVB Stuttgart gegenüber. Am Montag muss der SC DHfK Leipzig zum VfL Gummersbach.

» Livestream Frisch Auf Göppingen - ThSV Eisenach

» Livestream HSG Wetzlar - HBW Balingen-Weilstetten

» Livestream HC Erlangen - HSV Hamburg

» Livestream MT Melsungen - Bergischer HC

» Livestream Füchse Berlin - TBV Lemgo Lippe

» Livestream Rhein-Neckar Löwen - SG Flensburg-Handewitt

» Livestream TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg

» Livestream THW Kiel - TVB Stuttgart

» Livestream VfL Gummersbach - SC DHfK Leipzig

