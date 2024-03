HC Erlangen gegen VfL Gummersbach heute im Free-TV

Beim VfL Gummersbach warnt man vor dem nächsten Kontrahenten, auch wenn die Oberberger in den Tabelle schon neun Zähler Vorsprung auf den HC Erlangen haben.

"Das Spiel gegen Erlangen wird auf jeden Fall sehr schwer", mahnt VfL-Rechtsaußen Mathis Häseler vor Nachlässigkeiten: „Erlangens Abwehr spielt sehr körperlich und deshalb müssen wir versuchen sie mit unserer Schnelligkeit auszuspielen."

"Erlangen ist eine Mannschaft, die immer kämpft und nie aufgibt. Wir müssen über eine gute Abwehr in unser Tempospiel kommen", weiß der Linkshänder, wie man den Qualitäten des bevorstehenden Kontrahenten entgegnen sollte.

Den letzten Sieg haben die Erlanger vor den Niederlagen in Magdeburg (22:27) und Göppingen (29:32) mit einem wichtigen und deutlichen 28:23-Heimerfolg gegen die Rhein-Neckar Löwen eingefahren. Dementsprechend steht der HC Erlangen momentan mit 19:33 Zählern auf Platz 14 und somit im Mittelfeld der Tabelle. "Der Tabellenplatz sagt nichts aus, in der Liga kann alles passieren und es ist unfassbar eng da unten. Das dürfen wir nicht unterschätzen", so Häseler.

Die Gummersbacher konnten fünf ihrer letzten sechs Duelle gewinnen und blicken zuletzt auf zwei souveräne Spiele hintereinander zurück. Dementsprechend festigen die Gummersbacher mit 28:22 Punkten weiterhin den siebten Tabellenrang. "Das Spiel gegen Stuttgart war phasenweise sehr gut von uns. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir unsere Abwehr besser gestellt und waren über das ganze Spiel sehr effektiv im Angriff. Die Stimmung war wieder überragend und es war sehr schön wieder vor vollem Haus zu spielen", blickt der U21-Weltmeister auf die letzte Partie zurück.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Am Sonntag gibt es ab 15 Uhr das HBL-Topspiel, das parallel auch auf Welt TV im Free-TV übertragen wird. Kommentator Markus Götz, Moderatorin Lea Rostek und Experte Stephan Just melden sich aus Nürnberg mit der Partie HC Erlangen gegen VfL Gummersbach.

Um 16 Uhr wird das Ostderby zwischen dem ThSV Eisenach und dem SC Magdeburg angeworfen. Markus Herwig kommentiert, Anett Sattler hat die Moderation und Experte bei Dyn ist Pascal Hens. Auch der MDR überträgt diese Begegnung im Free-TV. Das Team hat der Sender nicht offiziell benannt, traditionell ist Stephanie Müller-Spirra als Moderatorin und Dominik Klein als Experte im Einsatz.

Zwei Partien gibt es um 16.30 Uhr, ein Baden-Württemberg-Derby liefern sich die Rhein-Neckar Löwen und Frisch Auf Göppingen mit Tobias Schimon am Mikrofon. Karsten Petrzika kommentiert das Heimspiel der Füchse Berlin gegen die HSG Wetzlar.

Die letzte Sonntagspartie wird um 18 Uhr angeworfen, Vincent Schuster ist als Kommentator bei TBV Lemgo Lippe gegen THW Kiel vor Ort. Am Ostermontag ab 16.30 Uhr beschließt das Duell HSV Hamburg gegen MT Melsungen den Spieltag. Dyn schickt Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator, Finn-Ole Martins als Moderator und Pascal Hens als Experten ins Rennen.

