Handball-Bundesliga HC Erlangen - Rhein-Neckar Löwen in Liveticker und Livestream

Der HC Erlangen steckt auf Rang 15 noch mitten im Abstiegskampf, auch die Rhein-Neckar Löwen müssen bei drei Zählern Vorsprung auf die Franken noch weiter punkten.

Auf Linksaußen können die Badener wieder seit dem Dienstag in der European League wieder auf Magnus Grupe zurückgreifen. "Ich freue mich riesig wieder dabei zu sein nach siebenmonatiger Verletzung", so der Flügelspieler.

"Eine sehr, sehr aggressive Verteidigung" erwartet Löwen-Trainer Sebastian Hinze am Samstagabend. Und nicht nur das: Erlangen agiere sehr flexibel in der Defensive, beherrsche zwei Systeme, weshalb man sich auch ein wenig überraschen lassen müsse von dem, was der Gegner in Sachen Abwehr auf die Platte bringt, welche Räume angeboten werden für den eigenen Angriff. Und genau da, in der Offensive der Löwen, sieht der Coach die aktuell größte Baustelle.

Für die anstehende Partie gegen die Erlanger wünscht sich Trainer Hinze einen ähnlichen Verlauf wie im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison mit dem HCE. Dort konnten die Rhein-Neckar Löwen mit 34:24 gewinnen.

Auch Erlangen-Trainer Hartmut Mayerhoffer wird sich an diese Partie erinnern. Der HC Erlangen will sich vor den eigenen Fans deutlich besser präsentieren als beim Hinspiel in der SAP Arena.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Am Samstagabend um 19 Uhr müssen die Rhein-Neckar Löwen beim HC Erlangen antreten, Vincent Schuster kommentiert.

Drei Begegnungen gibt es am Sonntag, zwei davon werden im Free-TV zu sehen sein. Auf Welt-TV wird die Dyn-Übertragung der SG Flensburg-Handewitt gegen Frisch Auf Göppingen ab 15 Uhr zu sehen sein. Kommentator Gari Paubandt und Moderator Finn-Ole Martins melden sich aus der Campushalle.

Ab 16 Uhr kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin. Der MDR und der RBB übertragen die Partie, die Moderation hat Stephanie Müller-Spirra und als Experte ist Dominik Klein angekündigt. Dyn hat bislang noch keine Angabe gemacht, ebenso wenig zum Bergischen Derby zwischen Bergischer HC und VfL Gummersbach.

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga