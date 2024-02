Handball-Bundesliga HC Erlangen - HSV Hamburg in Liveticker und Livestream

Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt, der HC Erlangen hat aktuell nur einen Pluspunkt Vorsprung auf Gegner Hamburg. Der Gegner könnte einen Sprung nach oben machen.

Dino Corak möchte an die Leistung gegen Berlin anknüpfen. Ingrid Anderson-Jensen

Nur acht Tage nach dem Heimerfolg gegen den TBV Lemgo ist der HC Erlangen erneut vor heimischer Kulisse gefordert. Gegen die Gäste aus Hamburg wollen die Franken alles daransetzen, sich für die Auswärtsniederlage im November zu revanchieren.

"Der HSV Hamburg ist zweifellos ein sehr starker Gegner. Sie verfügen über erfahrene Spieler und eine gute taktische Ausrichtung. Für uns ist es wichtig, konzentriert und diszipliniert zu spielen, um gegen den HSV zu bestehen. Wir werden wie in jedem Spiel versuchen, unser Spiel aufzuziehen und unsere Stärken einzubringen. Es wird sicherlich ein hart umkämpftes Spiel, aber wir sind bereit, alles zu geben, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen", so HCE-Coach Hartmut Mayerhoffer.

Der HSV rangiert aktuell auf dem 15. Tabellenplatz - kratzte jedoch am vergangenen Sonntag an der Sensation. Im letzten Spiel gegen die Füchse Berlin zeigte der HSV, dass sie selbst mit den absoluten Topmannschaften mithalten können. Trotz der knappen 30:32-Niederlage bewiesen die Hamburger eindrucksvoll, was sie zu leisten im Stande sind.

"Die Füchse waren natürlich ein Top-Team, aber wir haben es auch geschafft sie zu Fehlern zu zwingen. Ich denke das war heute ein Schritt in die richtige Richtung. Gegen Erlangen gilt es, genau darauf aufzubauen und eine gute Leistung zu zeigen", so HSV-Kreisläufer Dino Corak, der im Winter ebenso kurzfristig nachverpflichtet wurde wie der Däne Martin Risom.

Handball-Bundesliga im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga. Am Donnerstag hatte Frisch Auf Göppingen den TSV Eisenach zu Gast und der HBW Balingen-Weilstetten reist zur HSG Wetzlar.

Weiter geht es am Freitag zunächst ab 19 Uhr mit der Begegnung zwischen dem HC Erlangen und dem HSV Hamburg, eine Stunde später erfolgt in Kassel der Anwurf bei MT Melsungen gegen Bergischer HC. Am Samstagabend muss der TBV Lemgo Lippe zu den Füchsen Berlin.

Der Sonntag hält gleich drei Partien bereit, das Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen um 15 Uhr gegen die SG Flensburg-Handewitt wird auch von Welt TV übertragen. Um 16.30 Uhr stehen sich zum einen die TSV Hannover-Burgdorf und der SC Magdeburg sowie der THW Kiel und der TVB Stuttgart gegenüber. Am Montag muss der SC DHfK Leipzig zum VfL Gummersbach.

chs

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga