Handball-Bundesliga HC Erlangen - HSG Wetzlar in Liveticker und Livestream

Direktes Duell im Kampf um den Klassenerhalt, die Mittelhessen könnten sich nach oben absetzen. Erlangen hat hingegen die Chance mit Wetzlar nach Pluspunkten gleichzuziehen.

Aus drei Spielen holte der HC Erlangen zwei Siege, genau anders die Verfassung bei der HSG Wetzlar, die nach einem Krimisieg über Eisenach dann zwei Niederlagen kassierte. Mit 19 Punkten nach 22 Spielen hat Wetzlar bereits zu diesem Zeitpunkt der Saison mehr Punkt geholt, als in der Vorsaison. "Wie sie das geregelt haben und wie sie mit dieser Drucksituation umgegangen sind, mit welcher Energie sie spielen im Moment, das ist schon besonders", sagte HSG-Coach Frank Carstens.

"Das letzte Spiel hat uns sehr beschäftigt. Gerade was den Blick in die Zukunft angeht, sprich, wie wir mit ähnlichen Situationen umgehen wollen" erklärte Carstens. "Wir brauchen nach unserer Analyse deutlich mehr Sicherheit, wieder mehr Wiederholungen in unserem Angriffsspiel, darauf haben wir auch im Training jetzt. Die gesamte Woche lief unter dem Thema Kooperation im Angriff, miteinander spielen, Ball laufen lassen, Situationen erkennen, Entscheidungsverhalten, Passqualität, also alle Aspekte, die einen flüssigen, guten Ballfluss fördern."

Auf die Abwehr wartet eine starke Rückraumreihe, die gut in der Kleingruppe agiert. "Ich sehe gute Möglichkeiten, dass wir da eine Hand reinkriegen, das haben wir im Hinspiel nicht gut gemacht", erklärte Carstens. "Das ist das eine, aber das viel spannendere Thema ist, vorne Tore zu erzielen. Das ist gegen Erlangen nicht ganz einfach, weil sie eine sehr gute Deckung haben und die beste Kreisverteidigung in der Liga. Da geht in der Mitte wirklich wenig", mahnt Wetzlars Coach.

Carstens betont: "Es kommt extrem darauf an, dass wir gute Entscheidungen treffen und den Ballfluss hinbekommen. Dass wir entweder über die Außenposition werfen oder uns wirklich so gute Situationen im Rückraum erarbeiten, dass wir vernünftig zum Abschluss kommen können. Das wird für mich der wesentlich entscheidendere Punkt."

Handball-Bundesliga im Livestream

Gleich drei Partien hält der Samstag bereit. Das Duell zwischen Bergischer HC und der TSV Hannover-Burgdorf um 19 Uhr deckt Dyn mit Kommentator Lennart Wilken-Johannes ab, die Moderation hat Hannah Nitsche und als Experte ist Stefan Kretzschmar vor Ort.

Zeitgleich kommentiert Florian Naß die Partie zwischen dem HC Erlangen und der HSG Wetzlar. Um das Südderby am Abend um 20.30 Uhr zwischen dem HBW Balingen-Weilstetten und den Rhein-Neckar Löwen kümmert sich Vincent Schuster.

Das Topspiel am Sonntag zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin ab 15 Uhr wird Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator im Einsatz sein, die Moderation hat Anett Sattler und Experte ist Pascal Hens. Die Partie wird auch bei Welt TV im Free-TV zu sehen sein.

Um 16.30 Uhr folgen die beiden letzten Partien des Wochenendes. Karsten Petrzika ist Kommentator der Partie HSV Hamburg gegen Frisch Auf Göppingen. Beim Heimspiel des THW Kiel gegen den ThSV Eisenach wird Finn-Ole Martins am Mikrofon sein.

» Livestream HC Erlangen - HSG Wetzlar

» Livestream Bergischer HC - TSV Hannover-Burgdorf

» Livestream HBW Balingen-Weilstetten - Rhein-Neckar Löwen

» Livestream SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin

» Livestream HSV Hamburg - Frisch Auf Göppingen

» Livestream THW Kiel - ThSV Eisenach

