Welche Serie endet? SG Flensburg-Handewitt empfängt TSV Hannover-Burgdorf

Beide Mannschaften schwimmen im Jahr 2024 auf einer Welle des Erfolgs, sowohl die SG Flensburg-Handewitt wie auch die TSV Hannover-Burgdorf weisen eine Serie von 11:1 Zählern aus - Ligabestwert aktuell.

"Wir brauchen zum einen das Tempo, um die Deckung auseinanderzureißen, zum anderen Ruhe und Coolness, um die richtigen Entscheidungen zu treffen", erklärt Flensburgs Coach Nicolej Krickau.

Recken-Trainer Christian Prokop sieht in Flensburg "eine Mannschaft, die auf allen Positionen über Ausnahmespieler verfügt, was auf eine gute Kaderzusammenstellung der Verantwortlichen zurückzuführen ist" und der einstige Bundestrainer betont: "Sie haben unter ihrem neuen Trainer Nicolej Krickau in den letzten Monaten eine tolle Entwicklung hingelegt, was der eindrucksvolle Derbysieg in Kiel untermauert hat."

In der Tabelle sind die Fördestädter aktuell Tabellendritter, können bei Ausrutschern der Konkurrenz auch noch auf die Qualifikation zur Champions League hoffen. Die Recken kämpfen vor allem um Platz 6, bei drei Minuszählern Rückstand auf Melsungen könnte aber auch noch Rang fünf problemlos herausspringen. Im Kampf um Punkte in Flensburg gab es aber einen Rückschlag, neben Justus Fischer wird mit Renars Uscins ein zweiter Junioren-Weltmeister fehlen.

An das Hinspiel werden sich beide Mannschaften noch gut erinnern können. Lange gaben die Flensburger den Ton an und lagen zwischenzeitlich sogar mit fünf Toren vorne. Allerdings steckten die Recken nie zurück und konnten sich am Ende durch ein filmreifes Finish doch noch einen Punkt vor heimischer Kulisse sichern. Zum Punktgarant der Hausherren wurde dabei Mannschaftskapitän Marius Steinhauser, der in letzter Sekunde das entscheidende Tor gegen seinen Ex-Club erzielte.

"Für uns wird wichtig sein, dass wir über 60 Minuten taktisch bei unserem Matchplan bleiben und Tugenden wie Einsatzbereitschaft und Disziplin auf das Feld bringen. Das Hinspiel hat gezeigt, was möglich sein kann, wenn alle zusammen daran glauben. Wir wissen, dass wir denen gefährlich werden können", gibt Recken-Trainer Christian Prokop die Marschroute vor.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Am Karsamstag hält die Liga zwei Partien bereit, Tobias Schimon meldet sich aus der Hölle Süd ab 19 Uhr mit HBW Balingen-Weilstetten gegen SC DHfK Leipzig und wenn sich ab 20.30 Uhr mit der SG Flensburg-Handewitt und der TSV Hannover-Burgdorf die beiden erfolgreichsten Teams der letzten Wochen gegenüberstehen wird Finn-Ole Martins am Mikrofon sein.

Am Sonntag gibt es ab 15 Uhr das HBL-Topspiel, das parallel auch auf Welt TV im Free-TV übertragen wird. Kommentator Markus Götz, Moderatorin Lea Rostek und Experte Stephan Just melden sich aus Nürnberg mit der Partie HC Erlangen gegen VfL Gummersbach.

Um 16 Uhr wird das Ostderby zwischen dem ThSV Eisenach und dem SC Magdeburg angeworfen. Markus Herwig kommentiert, Anett Sattler hat die Moderation und Experte bei Dyn ist Pascal Hens. Auch der MDR überträgt diese Begegnung im Free-TV. Das Team hat der Sender nicht offiziell benannt, traditionell ist Stephanie Müller-Spirra als Moderatorin und Dominik Klein als Experte im Einsatz.

Zwei Partien gibt es um 16.30 Uhr, ein Baden-Württemberg-Derby liefern sich die Rhein-Neckar Löwen und Frisch Auf Göppingen mit Tobias Schimon am Mikrofon. Karsten Petrzika kommentiert das Heimspiel der Füchse Berlin gegen die HSG Wetzlar.

Die letzte Sonntagspartie wird um 18 Uhr angeworfen, Vincent Schuster ist als Kommentator bei TBV Lemgo Lippe gegen THW Kiel vor Ort. Am Ostermontag ab 16.30 Uhr beschließt das Duell HSV Hamburg gegen MT Melsungen den Spieltag. Dyn schickt Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator, Finn-Ole Martins als Moderator und Pascal Hens als Experten ins Rennen.

