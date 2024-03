SC DHfK Leipzig muss sich "der unangenehmen Aufgabe in Balingen stellen"

Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten kann nach Pluspunkten zum Bergischen HC aufschließen, Gegner SC DHfK Leipzig will nach der Derbyniederlage gegen Eisenach wieder in die Spur finden.

Der Tabellenletzte aus Balingen ist vor ein paar Wochen zwar sehr gut in die Restrückrunde gestartet, ist aber auf Grund der Ergebnisse des letzten Spieltages Stand heute wieder genau da, wo er zum Ende des vergangenen Jahres war. Mit jedem Spiel werden die Gelegenheiten weniger, die Punkte zu sammeln, die für den Klassenerhalt notwendig sind.

"Bei unserem Gegner aus Leipzig fehlt über die gesamte Saison betrachtet die Konstanz. Mal liefern sie Top-Ergebnisse und dann geht bei ihnen wieder ganz wenig. Trotzdem hat Leipzig eine richtig gute Mannschaft. Sie können aus der Abwehr heraus in ein sehr gefährliches Tempospiel kommen, dazu kommt eine extreme Rückraumqualität. Dagegen müssen wir mutig verteidigen", sagt Balingen-Coach Jens Bürkle.

Warum gegen das Tabellenschlusslicht aus Balingen alles andere als ein Zuckerschlecken zu erwarten ist, zeigte sich bereits im Hinspiel. Dreieinhalb Minuten vor Schluss lagen die Leipziger noch in Rückstand und konnten am Ende mit Ach und Krach einen 26:25-Heimsieg verbuchen. In der engen und lauten SparkassenArena wird die Aufgabe für die DHfK-Männer am Samstag noch ein ganzes Stück herausfordernder.

"Mit ihren Leistungen haben die Balinger einen großen Anteil daran, dass die Liga so ausgeglichen ist wie lange nicht. Wir haben momentan viel mit uns selbst zu tun, nachdem wir nach drei Siegen in Folge diese unnötige Niederlage gegen Eisenach kassiert haben. Jetzt muss der Kopf wieder nach oben gehen! Wir müssen uns der unangenehmen Aufgabe in Balingen stellen und die richtigen Lösungen finden", so Leipzigs Cheftrainer Rúnar Sigtryggsson, der in der Spielzeit 2016/17 selbst die Gallier trainierte.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Am Karsamstag hält die Liga zwei Partien bereit, Tobias Schimon meldet sich aus der Hölle Süd ab 19 Uhr mit HBW Balingen-Weilstetten gegen SC DHfK Leipzig und wenn sich ab 20.30 Uhr mit der SG Flensburg-Handewitt und der TSV Hannover-Burgdorf die beiden erfolgreichsten Teams der letzten Wochen gegenüberstehen wird Finn-Ole Martins am Mikrofon sein.

Am Sonntag gibt es ab 15 Uhr das HBL-Topspiel, das parallel auch auf Welt TV im Free-TV übertragen wird. Kommentator Markus Götz, Moderatorin Lea Rostek und Experte Stephan Just melden sich aus Nürnberg mit der Partie HC Erlangen gegen VfL Gummersbach.

Um 16 Uhr wird das Ostderby zwischen dem ThSV Eisenach und dem SC Magdeburg angeworfen. Markus Herwig kommentiert, Anett Sattler hat die Moderation und Experte bei Dyn ist Pascal Hens. Auch der MDR überträgt diese Begegnung im Free-TV. Das Team hat der Sender nicht offiziell benannt, traditionell ist Stephanie Müller-Spirra als Moderatorin und Dominik Klein als Experte im Einsatz.

Zwei Partien gibt es um 16.30 Uhr, ein Baden-Württemberg-Derby liefern sich die Rhein-Neckar Löwen und Frisch Auf Göppingen mit Tobias Schimon am Mikrofon. Karsten Petrzika kommentiert das Heimspiel der Füchse Berlin gegen die HSG Wetzlar.

Die letzte Sonntagspartie wird um 18 Uhr angeworfen, Vincent Schuster ist als Kommentator bei TBV Lemgo Lippe gegen THW Kiel vor Ort. Am Ostermontag ab 16.30 Uhr beschließt das Duell HSV Hamburg gegen MT Melsungen den Spieltag. Dyn schickt Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator, Finn-Ole Martins als Moderator und Pascal Hens als Experten ins Rennen.

