Handball-Bundesliga SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin in Liveticker und Livestream

Nächstes Topspiel in der 1. Handball-Bundesliga, Spitzenreiter Füchse Berlin muss beim Dritten SG Flensburg-Handewitt antreten. Können die Hauptstädter ihre Position festigen oder melden sich die Hausherren mit einer erfolgreichen Revanche im Titelkampf zurück?

Sechs Punkte trennen die beiden Teams, eine weitere Niederlage im direkten Duell kann sich die SG Flensburg-Handewitt nicht leisten. "Wenn wir in Flensburg gewinnen würden, wäre das ein Riesenschritt, weil es ohne Frage ein 4-Punkte-Spiel um die Champions-League-Plätze ist", sagte Berlins Vorstand Sport Stefan Kretzschmar. "Uns ist bewusst, dass sie das genauso verstehen wie wir."

Erst Anfang Februar absolvierten beide Teams ihre Hinrundenpartie, die Füchse siegten im Heimspiel mit 32:31 (18:12). "Die werden sicherlich heiß auf eine Revanche sein", sagt deshalb Füchse-Kapitän Paul Drux. SG-Coach Nicolej Krickau betont: "Sie sind nun noch vor Magdeburg die Favoriten auf den Titel. Für uns geht es nur darum, Berlin zu schlagen. Und dann schauen wir auf Wetzlar."

"Wir fahren mit Selbstvertrauen dahin, sehen aber die Favoritenrolle nicht unbedingt bei uns. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Rolle ganz gut umgehen können", sagte Kretzschmar.

"Sie sind nach der Niederlage von Magdeburg in Hannover nun in einer neuen Rolle", erklärt Nicolej Krickau mit Blick auf die Niederlage des Hauptstadtklubs bei Sporting CP Lissabon. "Vielleicht haben sie deshalb den Fokus auf die EHF European League nicht bekommen und dachten schon an uns."

Nach der Europameisterschaftspause haben die Füchse noch Probleme, ihre Leistungen über die vollen sechzig Minuten abzurufen. Vor allem zum Ende hin gingen die Kräfte oft flöten. "Es ist Teil der Wahrheit, dass wir unsere defensive Stabilität häufig verlieren und uns dadurch vorne oft mehr aufreiben müssen. Aber natürlich sind unsere Topspieler hochbelastet und die EM hat ihr Übriges dazu beigetragen", sagte Berlins Trainer Jaron Siewert.

Für Kretzschmar liegt das vor allem am kleinen Kader. Er ist dennoch zufrieden. "Für das, was wir zur Verfügung haben, sind wir ja tatsächlich eine der wenigen Mannschaften, die das Optimale aus ihren Möglichkeiten macht", sagte er. Alternativen sind dennoch willkommen. Da könnte es helfen, dass gegen Flensburg Rückraumspieler Matthes Langhoff vor seinem Comeback nach Verletzungspause steht.

Mit dem jüngsten Auftritt in Berlin geht Nicolej Krickau nicht allzu hart ins Gericht. "Wir machten viele Dinge gut, vor allem der Input gefiel mir", meint der Trainer. "Einige unnötige Zeitstrafen und die Gegenstöße machten den Unterschied, aber da waren wir bereits in den letzten Spielen besser."

Vor seinem Heimdebüt steht Boris Zivkoic. "Ich bin schon etwas aufgeregt, dass es gleich so ein Top-Spiel ist", sagt der Österreicher. "Ich möchte natürlich meinen Beitrag leisten, dass wir gewinnen. Im Moment gibt es viele neue Spielzüge mit neuen Mitspielern. Der Trainer schenkt mir aber Vertrauen, und wir haben eine gute Kommunikation im Team."

Handball-Bundesliga im Livestream

Das Topspiel am Sonntag zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin ab 15 Uhr wird Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator im Einsatz sein, die Moderation hat Anett Sattler und Experte ist Pascal Hens. Die Partie wird auch bei Welt TV im Free-TV zu sehen sein.

Um 16.30 Uhr folgen die beiden letzten Partien des Wochenendes. Karsten Petrzika ist Kommentator der Partie HSV Hamburg gegen Frisch Auf Göppingen. Beim Heimspiel des THW Kiel gegen den ThSV Eisenach wird Finn-Ole Martins am Mikrofon sein.

chs, dpa

