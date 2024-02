Handball-Bundesliga HBW Balingen-Weilstetten - Frisch Auf Göppingen in Liveticker und Livestream

Die Gallier von der Alb sind aktuelles Schlusslicht der 1. Handball-Bundesliga, für den Klassenerhalt muss dringend gepunktet werden. Auch Frisch Auf Göppingen muss noch nach unten schauen.

Zweites Südderby in einer Woche für Frisch Auf Göppingen, im Heimspiel gegen den TVB Stuttgart gab es ein 25:25-Remis. Balingen-Weilstetten hingegen war spielfrei. "Am Ende müssen wir zufrieden mit dem Punkt sein. Wir müssen uns in den nächsten Spielen steigern und das werden wir tun", so Göppingens Kreisläufer Kresimir Kozina nach der Partie bei Dyn.

"Ich bin mit dem Verlauf der Vorbereitung sehr zufrieden", meinte HBW-Coach Jens Bürkle dieser Tage rückblickend auf die vergangenen Trainingswochen. Im Vergleich zu anderen Bundesligisten hatte der HBW-Coach bis auf seinen Torhüter Mohamed El-Tayar, der mit der ägyptischen Nationalmannschaft unterwegs war und als Afrika-Meister zurückgekehrt ist, alle seine Spieler während der Vorbereitung an Bord. "Da haben sich schon ein paar Sachen gezeigt, von denen wir dachten, dass wir eigentlich schon weiter sind", erklärte Bürkle mit Blick auf die Testspiele gegen Konstanz (35:29) und Schaffhausen (32:33).

"Der HBW Balingen-Weilstetten hat eine Spielweise, die sich von den etablierten Bundesligamannschaften unterscheidet. Darauf muss man sich besonders einstellen. Im Hinspiel ist uns das gelungen. Zudem muss man damit rechnen, dass sie nie aufgeben. Gerade gegen Ende der Vorrunde haben sie noch einige sehr gute Spiele gezeigt und sie werden in das Spiel am Samstag mit vollem Engagement reingehen. Wir werden auf dem aufbauen, was gegen Stuttgart gut war, und dann versuchen, unsere Trefferquote zu steigern", erklärt Göppingens Chefcoach Markus Baur.

Handball-Bundesliga im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga. Das Wochenende eröffnet Markus Herwig mit der Partie zwischen dem ThSV Eisenach und dem VfL Gummersbach. Das Südderby zwischen HBW Balingen-Weilstetten und Frisch Auf Göppingen kommentiert Vincent Schuster.

Das Topspiel am Sonntag-Nachmittag um 15 Uhr gibt es auch im Free-TV bei Welt TV zu sehen. Als Kommentator ist Karsten Petrzika im Einsatz, die Moderation hat Lea Rostek und als Experte ist Bastian Roscheck im Einsatz. Ab 16.30 Uhr finden zwei Partien statt, die Begegnung zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem HC Erlangen kommentiert Finn-Ole Martins und Vincent Schuster ist erneut im Einsatz, wenn sich der TBV Lemgo Lippe und die Rhein-Neckar Löwen gegenüberstehen.

Ungewohnt am Sonntagabend um 18 Uhr werden noch einmal drei Begegnungen ausgetragen, Gari Paubandt ist bei der Partie zwischen dem HSV Hamburg und den Füchsen Berlin am Mikrofon. Wenn der TVB Stuttgart im Abstiegskampf die HSG Wetzlar zu Gast hat, ist Tobias Schimon als Kommentator vorgesehen. Lennart Wilken-Johannes wird hingegen das Gastspiel vom THW Kiel beim Bergischen HC kommentieren. Konferenzübertragungen sind nicht vorgesehen.

