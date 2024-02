Handball-Bundesliga Füchse Berlin - TBV Lemgo Lippe in Liveticker und Livestream

Die Füchse Berlin müssen im Titelkampf vorlegen und könnten im Heimspiel die Tabellenführung erobern. Gegner TBV Lemgo Lippe steckt aktuell im Mittelfeld fest, das Team von Florian Kehrmann kämpft um einen einstelligen Tabellenplatz.

In den letzten 12 Jahren haben die Füchse Berlin nur zwei Ligaspiele gegen den TBV verloren - im Februar 2019 sowie im Juni letzten Jahres, jeweils auswärts. Dazu kommt eine Niederlage nach Verlängerung im DHB-Pokal 2021. Dem gegenüber stehen 23 Siege in dieser Zeit für den Hauptstadtklub. Zuletzt am 16.12. im Hinspiel, die Partie ging mit 32:29 an Berlin.

"Wir wissen alle, dass es enorm schwer wird. Berlin verfügt über sehr starke Einzelspieler. Da gilt es einfach 60 Minuten gegenzuhalten und das Spiel möglichst lange offen zu halten. Dafür werden wir alles tun. Vielleicht gelingt es uns ja die Füchse etwas zu ärgern", lässt sich TBV-Kapitän Lukas Zerbe von dieser Statistik nicht entmutigen. "Wir nehmen uns vor, das ganze Spiel über so zu spielen, wie in der zweiten Halbzeit gegen die Löwen - das wäre natürlich überragend."

"Die Füchse spielen eine wirklich sehr gute Saison, spielen in allen drei Wettbewerben weiterhin um den Titelgewinn mit. Sie haben mittlerweile ein unglaubliches Selbstverständnis dabei die Spiele zu gewinnen und behalten auch in knappen Duellen immer einen kühlen Kopf", sieht Lemgos Coach Florian Kehrmann eine hohe Hürde auf sein Team zukommen.

"Lemgo ist eine spielstarke und eingespielte Mannschaft, die in den letzten Jahren zusammengewachsen ist. Sie spielen mit viel Tempo und ein starkes Sieben gegen Sechs. Mit Fredrik Simak zudem einen ehemaligen Fuchs, der dort echter emotionaler Leader ist. Das wird für uns nach zwei Tagen Training auf jeden Fall wieder eine große Herausforderung", so Berlins Trainer Jaron Siewert.

"Trotz der klaren Favoritenlage, werden wir mit großem Selbstvertrauen nach Berlin fahren. Wir wissen, dass in jedem Bundesligaspiel alles möglich ist und mit dieser Einstellung werden wir die Reise antreten. Unsere Außenseiterchance wollen wir ergreifen und werden versuchen erneut eine starke Teamleistung abzurufen", so Kehrmann weiter.

Handball-Bundesliga im Livestream

Am Samstagabend muss der TBV Lemgo Lippe zu den Füchsen Berlin, Markus Herwig kommentiert aus der Bundeshauptstadt. Der Sonntag hält gleich drei Partien bereit, das Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen um 15 Uhr gegen die SG Flensburg-Handewitt wird auch von Welt TV übertragen. Kommentator ist Markus Götz und die Moderation hat Hannah Nitsche. Als Experte wird auch Löwen-Legende Andy Schmid in der SAP-Arena sein.

Um 16.30 Uhr stehen sich zum einen die TSV Hannover-Burgdorf und der SC Magdeburg sowie der THW Kiel und der TVB Stuttgart gegenüber. Lennart Wilken-Johannes kommentiert das Heimspiel der Recken gegen den SCM, aus der Wunderino-Arena meldet sich Gari Paubandt. Am Montag muss der SC DHfK Leipzig zum VfL Gummersbach. Erneut ist Andy Schmid als Experte im Einsatz und kümmert sich Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und Moderatorin Lea Rostek um das letzte Match des Spieltags.

