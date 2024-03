Füchse Berlin vor Duell mit HSG Wetzlar: "Ein Gesamtpaket, das wir bearbeiten müssen"

Im Titelkampf dürfen die Füchse Berlin nicht patzen, am Ostersonntag (16. 30 Uhr/Dyn) ist die HSG Wetzlar zu Gast. Das Hinspiel konnten die Füchse Berlin mit 36:30 (18:15) bei der HSG Wetzlar gewinnen.

"Wir werden den einen oder anderen Superman brauchen", ist Frank Carstens überzeugt. Weniger den echten Clark Kent, vielmehr gehe es darum, dass möglichst viele seiner Spieler unter dem Grün-Weißen-Dress das rote S auf gelbem Grund dabei haben. Zudem sucht der Außenseiter auf der Anreise einen Miraculix: "Wir werden auch einen Zaubertrank brauchen", so der Chefcoach der HSG Wetzlar.

"Wir müssen festhalten: Wir haben 21 Zähler insgesamt und acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Das scheint vielleicht komfortabel. Ich sage aber: Wir befinden uns noch im Abstiegskampf!", mahnte jüngst erst der Sportliche Leiter Jasmin Camdzic, auch angesichts der laufenden Serien von drei Niederlagen in Folge.

"Das Team zeigt eine kompakte Abwehr und gute Torhüterkooperationen mit Blockspiel und ist vorne im Angriff Sieben gegen Sechs unangenehm", warnt Berlins Trainer Jaron Siewert vor den Mittelhessen. "Wenn die einen heißen Tag haben, wird es schwer. Die Kreisläuferpositionen sind physisch auch stark, und beide Außen sind sehr treffsicher. Es ist von daher ein Gesamtpaket, das wir bearbeiten müssen."

Der Respekt vor dem Hauptstadtklub ist bei Wetzlar groß. "Dass alleine drei Spieler zusammen über 500 Tore geworfen haben, ist unglaublich. Ich werde am Sonntag noch einmal testen, ob die wirklich von dieser Welt stammen", flachst Frank Carstens mit Blick auf Mathias Gidsel, Lasse Andersson und Hans Lindberg. Aber auch insgesamt seien die Berliner "unglaublich gut strukturiert."

Hoffnungen machen der HSG Wetzlar vor allem die Auswärtsauftritte wie im Pokal beim THW Kiel oder auch in der Liga bei Hannover-Burgdorf. "Sport ist zum Glück keine Mathematik. Wir werden am Sonntag die eine oder andere Chance bekommen, um Dinge in unsere Richtung zu lenken. Wichtig ist, dass wir genau dann bereit sind."

"Im Hinspiel haben wir es souverän über sechzig Minuten gemacht, jetzt schauen wir, dass wir ähnlich gut in der Abwehr stehen, selbst ins Tempospiel kommen und die Schlüsselspieler unter Kontrolle haben. Wetzlar ist in den Wurfaktionen schon eher rückraumlastig, was uns liegen kann. Im Hinspiel haben sie da ein paar leichte Tore gemacht, da müssen wir mehr in Kontakt gehen"

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Am Sonntag gibt es ab 15 Uhr das HBL-Topspiel, das parallel auch auf Welt TV im Free-TV übertragen wird. Kommentator Markus Götz, Moderatorin Lea Rostek und Experte Stephan Just melden sich aus Nürnberg mit der Partie HC Erlangen gegen VfL Gummersbach.

Um 16 Uhr wird das Ostderby zwischen dem ThSV Eisenach und dem SC Magdeburg angeworfen. Markus Herwig kommentiert, Anett Sattler hat die Moderation und Experte bei Dyn ist Pascal Hens. Auch der MDR überträgt diese Begegnung im Free-TV. Das Team hat der Sender nicht offiziell benannt, traditionell ist Stephanie Müller-Spirra als Moderatorin und Dominik Klein als Experte im Einsatz.

Zwei Partien gibt es um 16.30 Uhr, ein Baden-Württemberg-Derby liefern sich die Rhein-Neckar Löwen und Frisch Auf Göppingen mit Tobias Schimon am Mikrofon. Karsten Petrzika kommentiert das Heimspiel der Füchse Berlin gegen die HSG Wetzlar.

Die letzte Sonntagspartie wird um 18 Uhr angeworfen, Vincent Schuster ist als Kommentator bei TBV Lemgo Lippe gegen THW Kiel vor Ort. Am Ostermontag ab 16.30 Uhr beschließt das Duell HSV Hamburg gegen MT Melsungen den Spieltag. Dyn schickt Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator, Finn-Ole Martins als Moderator und Pascal Hens als Experten ins Rennen.

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga