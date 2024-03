Handball-Bundesliga Füchse Berlin - HC Erlangen in Liveticker und Livestream

Drei Spiele in Serie sind die Füchse Berlin ohne Sieg - allerdings auch schon seit zehn Spielen in der Handball-Bundesliga ohne Niederlage. Am Sonntag kommt der HC Erlangen in den Fuchsbau.

"All die Dinge, die wir in den letzten drei Spielen angesprochen haben, treffen auch auf Erlangen zu. Sie sind sehr stark im Eins-gegen-Eins, suchen häufig die Isolation gegen den Innenblock oder das Zwei-gegen -Zwei gegen die Halbpositionen. Das haben wir uns in der Vorbereitung nochmal angeschaut, und ich hoffe, dass wir uns am Sonntag wieder auf unsere Stärken besinnen", so Berlins Trainer Jaron Siewert mit Blick auf die jüngsten Duelle mit Sporting CP Lissabon und bei der SG Flensburg-Handewitt.

"Letztlich erwartet uns eine komplett andere Mannschaft als in den Spielen zu Saisonbeginn. Nico Büdel ist verletzt, Antonio Metzner immer noch fraglich, Veit Mävers ist raus, der sich im Pokalspiel mit Büdel noch 50/50 abgewechselt hat, Heiny hatte damals gar keine Spielzeiten gegen uns und ist jetzt der spielbestimmende Rückraummittelmann. Wir müssen schauen, was sie in der neuen Konstellation machen", möchte Siewert weder dem 38:35 im Pokal noch dem 35:27-Hinspielsieg große Bedeutung beimessen. Beide Partien fanden in Franken statt.

"Erlangen hat eine physisch robuste, starke Abwehr, die sie mit Tim Zechel aber teilweise deutlich offensiver spielen. Wir haben zweimal schon sehr gut gegen sie gespielt, haben Heimspiel und hoffentlich volles Haus. Wichtig ist, dass wir von Anfang an zeigen, wessen Heimspiel es ist, und versuchen, ihnen mit Tempo und einer konsequenten Abwehr den Zahn zu ziehen", so Siewert abschließend.

Handball-Bundesliga im Livestream

Das Topspiel der Woche am Sonntagnachmittag gibt es ab 15 Uhr auch bei Welt TV im Free TV. Neben Kommentator Karsten Petrzika und Moderator Finn-Ole Martins ist auch Pascal Hens als Experte vor Ort. Ab 16.30 Uhr meldet sich Markus Herwig vom Nachholspiel des SC DHfK Leipzig gegen die MT Melsungen.

Der Montagabend rundet das Ligaprogramm des 24. Spieltags ab. Bei der Partie zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TBV Lemgo Lippe (19 Uhr) ist Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator gefordert, die Moderation übernimmt Lea Rostek und Andy Schmid ist als Experte dabei.

» Livestream Füchse Berlin - HC Erlangen

» Livestream SC DHfK Leipzig - MT Melsungen

» Livestream Frisch Auf Göppingen - TBV Lemgo Lippe

