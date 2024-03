Handball-Bundesliga Füchse Berlin - HBW Balingen-Weilstetten in Liveticker und Livestream

Beide Teams waren schon am Donnerstag im Einsatz, während die Füchse Berlin sich bei den Rhein-Neckar Löwen durch und Balingen-Weilstetten musste sich bei der TSV Hannover-Burgdorf geschlagen geben. Dies ist nun ein Nachholspiel des 20. Spieltags.

Beim 37:26 (23:12) Hinspiel-Sieg im gut 700 km im südlichen Baden-Württemberg gelegenen Balingen waren die Füchse nahezu perfekt in die Partie gestartet und wurden ihrer Favoritenrolle ab der ersten Minute gerecht. Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten hängt mit vier Siegen, drei Unentschieden und 18 Niederlagen nach 25 Spielen mit 11:39 Punkten tief im Tabellenkeller fest.

Nach dem Spiel an alter Wirkungsstätte von Trainer Jens Bürkle hat er sich mit seinen Mannen schon am frühen Freitagvormittag von Hannover aus auf den Weg Richtung Berlin gemacht. In "Füchse-Town" wurden insgesamt zwei Trainingseinheiten absolviert in denen Bürkle die Fehler aus dem Hannover-Spiel so weit angesprochen hat.

Ob der HBW-Coach gegen Berlin mit dem gleichen Kader antreten kann, wie am Donnerstagabend in Hannover ist noch ungewiss und wird vor allem davon abhängen, wie sich Vizekapitän Jona Schoch erholt. Der 29-Jährige musste nach einem Ellbogencheck in der 13. Spielminute benommen vom Feld und konnte seiner Mannschaft in der restlichen Spielzeit nicht mehr helfen.

Wollen die Füchse bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft mitkämpfen, sind Ausrutscher ohnehin nicht mehr erlaubt. Schon gar nicht am Sonntag. Dann empfangen die Berliner Tabellenschlusslicht HBW Balingen-Weilstetten (16.30 Uhr/Dyn). Siewert warnt aber dennoch, den Underdog zu unterschätzen. "Die hatten drei deutliche Ergebnisse. Das war unser Hinspiel und die beiden Spiele gegen Kiel. Die anderen Spiele waren alle eng. Das zeigt auch deren Qualität, dass sie bis zum Ende kämpfen", sagte er.

Die Gallier von der Alb hätten "ein gutes Verständnis von 'wieviel Tempo können sie gehen, wieviel nicht' haben, um Punkte zu holen", urteilt der Füchse-Coach. "Sie haben eine gute, kompakte Abwehr, und wenn die Torhüter anfangen, zu halten, dann kann man auch mal nur 16 Tore werfen, so wie Wetzlar zuhause."

Für Siewert steht fest: "Im Hinspiel haben wir alles gemacht, was man gegen Balingen machen muss. Gut in der Abwehr, gute Torhüterleistung, Tempo nach vorne, vorne Spielwitz, Eins-Eins in die Tiefe, Ball laufen lassen, viel Tempo gehen. Und so wird auch die Marschroute für das Rückspiel sein. Wir müssen unser Spiel spielen, ihre Angriffsleistung möglichst geringhalten und deren Torhüter nicht zu starken Performances kommen lassen, und dann vorne im Angriff den Ball laufen lassen."

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Gleich fünf HBL-Spiele gibt es am Sonntag, das Ostderby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem ThSV Eisenach eröffnet ab 15 Uhr das Programm. Dyn - und damit auch Welt TV im Free-TV schickt dafür Kommentator Markus Götz, Moderatorin Lea Rostek und Experte Bastian Roscheck ins Rennen.

Gleich drei Partien starten zeitgleich um 16.30 Uhr, Lennart Wilken-Johannes kommentiert das Duell zwischen VfL Gummersbach und TVB Stuttgart. Vincent Schuster meldet sich vom Gastspiel des HC Erlangen bei Frisch Auf Göppingen und für die Partie von Füchse Berlin gegen HBW Balingen-Weilstetten wurde Markus Herwig angesetzt. Das Programm ab 18 Uhr beschließt die Partie Bergischer HC gegen SC Magdeburg mit Florian Naß.

