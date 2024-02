Handball-Bundesliga Frisch Auf Göppingen - ThSV Eisenach in Liveticker und Livestream

Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt, der ThSV Eisenach reist derzeit auf einem Abstiegsplatz nach Göppingen. Die Württemberger konnten sich mittlerweile ein kleines Polster erarbeiten, gesichert ist man allerdings nicht.

Yoav Lumbroso kam von Benfica Lissabon nach Eisenach. Sportfotoseisenach via ThSV

Vier Zähler trennen Frisch Auf Göppingen als Elften vom ThSV Eisenach auf dem ersten Abstiegsplatz. Alles andere als ein Ruhekissen für die Württemberger. "Frisch Auf! Göppingen, ein Team mit ganz viel Qualität, ist am Donnerstagabend freilich klarer Favorit", schiebt Eisenachs Coach Misha Kaufmann die Favoritenrolle gleich den Hausherren zu.

"Für uns gilt es, den Kopf wieder auf Kurs zu bringen, Sicherheit zurückzuholen", beschreibt Misha Kaufmann die Situation angesichts der knappen Niederlagen gegen Wetzlar und Gummersbach. "Wir wollen möglichst an das Hinrundenspiel anknüpfen, über 60 Minuten diszipliniert aufspielen und unsere Chance suchen", gibt Eisenachs Geschäftsführer Rene Witte vor und Kaufmann ist sich sicher: "Es wird darauf ankommen, dass wir die 1. und 2. Welle der Gastgeber kontrollieren. Sie verfügen zudem über einen starken Rückraum und zwei starke Flügel"

Handball-Bundesliga im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga. Am Donnerstag hat Frisch Auf Göppingen den TSV Eisenach zu Gast und der HBW Balingen-Weilstetten reist zur HSG Wetzlar.

Weiter geht es am Freitag zunächst ab 19 Uhr mit der Begegnung zwischen dem HC Erlangen und dem HSV Hamburg, eine Stunde später erfolgt in Kassel der Anwurf bei MT Melsungen gegen Bergischer HC. Am Samstagabend muss der TBV Lemgo Lippe zu den Füchsen Berlin.

Der Sonntag hält gleich drei Partien bereit, das Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen um 15 Uhr gegen die SG Flensburg-Handewitt wird auch von Welt TV übertragen. Um 16.30 Uhr stehen sich zum einen die TSV Hannover-Burgdorf und der SC Magdeburg sowie der THW Kiel und der TVB Stuttgart gegenüber. Am Montag muss der SC DHfK Leipzig zum VfL Gummersbach.

» Livestream Frisch Auf Göppingen - ThSV Eisenach

» Livestream HSG Wetzlar - HBW Balingen-Weilstetten

» Livestream HC Erlangen - HSV Hamburg

» Livestream MT Melsungen - Bergischer HC

» Livestream Füchse Berlin - TBV Lemgo Lippe

» Livestream Rhein-Neckar Löwen - SG Flensburg-Handewitt

» Livestream TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg

» Livestream THW Kiel - TVB Stuttgart

» Livestream VfL Gummersbach - SC DHfK Leipzig

chs

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga