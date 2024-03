Handball-Bundesliga Frisch Auf Göppingen - TBV Lemgo in Liveticker und Livestream

Im Montagsspiel der Handball-Bundesliga wollen sowohl Frisch Auf Göppingen wie der TBV Lemgo Lippe sich weiter aus der Abstiegszone lösen. Zwei Punkte trennen die beiden Teams gerade einmal, auf der Trainerbank stehen sich langjährige Teamkollegen gegenüber.

Im DHB-Pokal Anfang Oktober musste sich Lemgo mit 25:31 geschlagen geben, neun Tage später unterlag man in der Liga dann mit 21:26. "Wir haben etwas gutzumachen!", nimmt TBV-Trainer Florian Kehrmann seine Mannschaft in die Pflicht. "In beiden Spielen haben wir keine gute Leistung abgerufen, hatten jeweils Phasen, in denen wir deutlich unterlegen waren. Das darf uns nicht noch mal passieren."

"Wir wissen um die Schwere der Aufgabe in einer heißen Atmosphäre. Göppingen verfügt über eine robuste und großgewachsene Abwehr. Es muss uns gelingen den Ball gut laufen zu lassen. Hier erwarte ich eine deutliche Steigerung gegenüber dem Gummersbach-Spiel. Zudem müssen wir die Angriffshandlungen besser vorbereiten", so Lemgos Trainer, der zuletzt eine 23:26-Niederlage gegen Gummersbach verarbeiten musste, weiter.

Auch Göppingen unterlag knapp beim HSV Hamburg. "Wir haben in Hamburg eine ordentliche Leistung gezeigt. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt, deshalb sind wir enttäuscht. Zwei, drei Momente in der Crunchtime haben uns gefehlt, das möchten wir jetzt besser machen", sagt Göppingens Sportlicher Leiter Christian Schöne.

Auch bei Markus Baur wirkte das 31:33 noch nach. "Das war ein guter Fight, darauf lässt sich aufbauen. Wir nehmen diese Leistung jetzt als Basis. Die Erkenntnisse aus den beiden ersten Spielen in Lemgo gehen in die Vorbereitung mit ein", so der Göppinger Chefcoach: "Wir müssen bereit sein für das geduldige Angriffsspiel des TBV und auch für die 7:6-Überzahltaktik des TBV, die uns eine hohe Bereitschaft abverlangen wird, was die Beweglichkeit in der Abwehr angeht."

"Es ist uns u.a. gelungen, die Füchse Berlin stark zu verteidigen. Dies wollen wir unbedingt auch in Göppingen schaffen. Dabei müssen wir vor allem auf die große Qualität im Zweikampf von Tim Kneule aufpassen, aber auch auf die Wurfkraft von Schmidt, Persson und Heymann und das variable Angriffsspiel von Sarac“, warnt Kehrmann.

Handball-Bundesliga im Livestream

Der Montagabend rundet das Ligaprogramm des 24. Spieltags ab. Bei der Partie zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TBV Lemgo Lippe (19 Uhr) ist Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator gefordert, die Moderation übernimmt Lea Rostek und Andy Schmid ist als Experte dabei.

