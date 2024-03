Bergischer HC will TVB Stuttgart "in den Abstiegskampf ziehen"

Einzige Partie am Gründonnerstag, für beide Teams geht es um viel im Abstiegskampf. Aber weder der TVB Stuttgart noch der Bergische HC strotzen vor Selbstvertrauen. Beide haben eine Negativserie, wobei vor allem die der Gäste deutlich länger andauert.

Platz 15 empfängt Platz 17 - fünf Zähler trennen die Hausherren vom TVB Stuttgart vom Bergischen HC auf dem ersten Abstiegsplatz. Das Hinspiel ging mit 33:28 an den BHC, es sollten Mitte Dezember die letzten Pluspunkte sein, die die Löwen einfahren konnten. Seit neun Spielen wartet das Team auf einen Sieg, auch deshalb betont BHC-Chefcoach Jamal Naji: "Wir müssen in Stuttgart gewinnen. Irgendwie. Das ist uns allen bewusst."

Eine besondere Partie ist es für Djibril M´Bengue, der fünf Jahre für den TVB spielte und nun mit dem BHC zu Gast ist. "Natürlich freue ich mich, alte Bekannte und Familie wiederzusehen. Aber ich hätte mir natürlich gewünscht, dass der Rahmen dieses Spiels nicht ganz so angespannt wäre", sagt der Nationalspieler gegenüber handball-world. "Für beide Mannschaften geht es um viel."

"Die Entwicklung in den vergangenen Spielen war in vielen Phasen gut. Ich nehme da die schwarze Stunde von Leipzig aus, aber sonst waren wir zumindest dran, auch wenn wir am Ende oft Probleme hatten. Ich bin überzeugt, dass wir Mechanismen gefunden haben, um auch die Schlussphasen enger zu gestalten", so der BHC-Coach auch mit dem Blick auf den Spielverlauf gerade in diesem Kalenderjahr.

Der Donnerstagabend in Stuttgart ist aus BHC-Sicht nicht nur wichtig, weil es inzwischen drei Punkte Rückstand auf den ThSV Eisenach sind, der auf dem rettenden 16. Platz steht. Mit einem Erfolg könnten auch die Schwaben noch einmal in Abstiegsgefahr geraten. "Es liegt an uns, noch andere Teams in den Kampf um den Klassenerhalt zu verwickeln", sagt Naji.

Das betont auch M´Bengue: "Das Spiel ist für uns immens wichtig. Wir können nicht nur zwei Punkte sammeln, sondern eine Mannschaft von unten weiter mit in den Abstiegskampf ziehen."

Ein Sieg wäre also der Auftakt zur Wende. "Man merkt, dass jeder verstanden hat, worum es geht. Auf Stuttgart ist nun alles ausgerichtet", betont der Coach, der sich noch gerne an das Hinspiel erinnert. "Die Spielanlage hat sich seitdem noch etwas geändert beim TVB. Man kann sagen, dass Kai Häfner immer besser ins System findet. Und sie haben sich im Winter noch mal verstärkt." So kamen Martin Slaninka und Ante Ivankovic.

Spielerisch läuft bei den Schwaben viel über Häfner und eine gute Kreiskooperation. Dazu haben sie mit Adam Lönn einen wurfstarken Handballer. "Auffällig stark ist auch die erste Welle, so dass wir gut in den Rückzug kommen müssen", betont der BHC-Trainer, der mit Djibril M´Bengue, Peter Johannesson und Aron Seesing auf drei Rückkehrer hoffen kann.

