Handball-Bundesliga Bergischer HC - VfL Gummersbach in Liveticker und Livestream

Es ist keine einfache Situation, in der sich der Bergische HC gerade befindet. Nach sieben Erstliga-Spielen ohne Punkt und zuletzt einer 22:33-Niederlage beim vorher ebenfalls sechsmal erfolglosen SC DHfK Leipzig gab es viele Gespräche und eine ausführliche Aufarbeitung der Situation. "Ich glaube, das hat allen guten getan. Wir haben jetzt einen gemeinsamen Nenner", sagt BHC-Trainer Jamal Naji vor einem Spiel, das nicht nur in der aktuellen Lage eine besondere Brisanz mit sich bringt: In der Unihalle kommt es zum Derby gegen den VfL Gummersbach.

Jamal Naji will von seiner Mannschaft "bedingungslose Leidenschaft". Getty Images