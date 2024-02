Handball-Bundesliga Bergischer HC - TSV Hannover-Burgdorf in Liveticker und Livestream

Der Bergische HC will den sprichwörtlichen Bock umstoßen, die Niederlagenserie beenden. Doch der Gegner kommt vom letzten Wochenende mit jeder Menge Selbstbewusstsein.

Der Bergische HC wartet schon seit fünf Partien auf einen Sieg. "Mir imponiert es, wie sich Hannover unter Christian Prokop entwickelt hat", meint BHC-Coach Jamal Naji. "Sie spielen eine sehr spannende, sehr aktive Abwehr, die aus der 6:0-Variante heraus mit unterschiedlichen System agiert - jeweils in Abhängigkeit der Auftakthandlungen des Gegners."

Dazu sei die erste Welle extrem stark. "Wir müssen sehr gut in den Rückzug kommen. Das ist klar", sagt der BHC-Coach, der Hannover im dritten Jahr unter Prokop noch stabiler findet als zuvor.

Ein Geheimnis des Erfolgs sei die Kaderbreite. "Sie können viel wechseln, haben dabei kaum Qualitätsunterschiede, aber immer frische Beine auf dem Feld", betont der Coach. Umso bitterer dürfte aus Hannoveraner Sicht die jüngste Niederlage in der European League bei den Rhein-Neckar Löwen gewesen sein. Die Gastgeber gewannen 27:26. "Allerdings hatte David Späth im Tor der Rhein-Neckar Löwen 14 Paraden mehr als Hannover. Das ist natürlich ein Faktor."

In der Bundesliga überraschten die Recken zuletzt mit einem Sieg über den SC Magdeburg, in der European League setzte es eine Niederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen.

"Wir haben die Niederlage gegen die Löwen abgehakt und schauen nur nach vorne. Jetzt folgt eine Serie aus drei wichtigen Spielen, die richtungsweisend für uns sind und wir allesamt gewinnen wollen. Der BHC und Stuttgart sind zwar mit Blick auf die Tabelle vermeintlich kleinere Teams, doch gerade dort hatten wir in der Vergangenheit unsere Schwierigkeiten. Wir brauchen maximalen Fokus und wollen zeigen, dass der Sieg gegen Magdeburg keine Eintagsfliege war", sagt TSV-Trainer Christian Prokop zur aktuellen Lage und dem anstehenden Programm.

Die Chance, dass die Bergischen Löwen in der Endphase noch etwas mehr Kraft haben, ist groß. Antoni Doniecki hat am Montag nach überstandenem Bänderriss das Training aufgenommen. Der Winter-Neuzugang wird am Samstag also das erste Bundesligaspiel seiner Karriere bestreiten.

"Er ist ein Entlastungsspieler, der uns in jeder Halbzeit ein paar Minuten geben kann", freut sich der Trainer, der auf seine anderen drei verletzten Handballer allerdings noch etwas länger verzichten muss. Elias Scholtes (Fußverletzung), Tom Kare Nikolaisen (Rücken-OP) und Aron Seesing (Schulter-OP) befinden sich noch in der Reha.

Handball-Bundesliga im Livestream

Gleich drei Partien hält der Samstag bereit. Das Duell zwischen Bergischer HC und der TSV Hannover-Burgdorf um 19 Uhr deckt Dyn mit Kommentator Lennart Wilken-Johannes ab, die Moderation hat Hannah Nitsche und als Experte ist Stefan Kretzschmar vor Ort.

Zeitgleich kommentiert Florian Naß die Partie zwischen dem HC Erlangen und der HSG Wetzlar. Um das Südderby am Abend um 20.30 Uhr zwischen dem HBW Balingen-Weilstetten und den Rhein-Neckar Löwen kümmert sich Vincent Schuster.

Das Topspiel am Sonntag zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin ab 15 Uhr wird Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator im Einsatz sein, die Moderation hat Anett Sattler und Experte ist Pascal Hens. Die Partie wird auch bei Welt TV im Free-TV zu sehen sein.

Um 16.30 Uhr folgen die beiden letzten Partien des Wochenendes. Karsten Petrzika ist Kommentator der Partie HSV Hamburg gegen Frisch Auf Göppingen. Beim Heimspiel des THW Kiel gegen den ThSV Eisenach wird Finn-Ole Martins am Mikrofon sein.

