Handball-Bundesliga Bergischer HC - THW Kiel in Liveticker und Livestream

Der Bergische HC startet nach der EM-Pause in größter Abstiegsnot wieder in den Ligabetrieb, Gegner THW Kiel hingegen wird eine Reaktion zeigen wollen. Mit der Heimniederlage gegen den SC Magdeburg haben sich die Zebras der Titelchancen vorerst entledigt.

15 Spiele absolviert der Bergische HC in dieser Saison noch. In denen hat die Mannschaft vor allem ein Ziel: den Klassenerhalt in der Liqui Moly HBL. Auch wenn zum Auftakt in die Restrunde die Trauben gegen den THW Kiel hochhängen, glauben Trainer Jamal Naji und sein Team an ihre Außenseiterchance.

"Die Halle ist ausverkauft, der Zuspruch ist groß. Dieses Bewusstsein hilft uns sehr", sagt Naji. "Wir haben uns darauf eingeschworen, dass wir Kiel schlagen wollen." Die Chance sei natürlich gering, doch die Hoffnung groß. Es ist das 21. Aufeinandertreffen mit den Zebras. Die ersten 20 Partien seit 2011 gingen an die Kieler.

"Schwierig beim THW ist, dass man sich auf so vieles bei ihnen einstellen muss", erläutert der BHC-Trainer. Neben Standardsystemen nutzen sie "den siebten Feldspieler vorne, die 3:2:1-Variante hinten, und sie haben die Spieler mit den besten Fernwürfen in der Bundesliga sowie eine sehr gute Kreisläufer-Kooperation". Die Vorbereitung auf den amtierenden Deutschen Meister ist entsprechend komplex.

"Aus der Niederlage gegen Magdeburg müssen wir unsere Lehren ziehen. Verbesserungspotenzial hat jeder von uns", sagt Kiels Abwehrchef Hendrik Pekeler und Innenblock-Partner Patrick Wiencek betonte: "Das Positive ist jetzt nur, dass wir alle drei Tage ein Spiel haben werden. Da haben wir die Chance, es wieder besser zu gestalten."

Handball-Bundesliga im Livestream

Der Streaminganbieter Dyn Handball überträgt sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga. Das Wochenende eröffnet Markus Herwig mit der Partie zwischen dem ThSV Eisenach und dem VfL Gummersbach. Das Südderby zwischen HBW Balingen-Weilstetten und Frisch Auf Göppingen kommentiert Vincent Schuster.

Das Topspiel am Sonntag-Nachmittag um 15 Uhr gibt es auch im Free-TV bei Welt TV zu sehen. Als Kommentator ist Karsten Petrzika im Einsatz, die Moderation hat Lea Rostek und als Experte ist Bastian Roscheck im Einsatz. Ab 16.30 Uhr finden zwei Partien statt, die Begegnung zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem HC Erlangen kommentiert Finn-Ole Martins und Vincent Schuster ist erneut im Einsatz, wenn sich der TBV Lemgo Lippe und die Rhein-Neckar Löwen gegenüberstehen.

Ungewohnt am Sonntagabend um 18 Uhr werden noch einmal drei Begegnungen ausgetragen, Gari Paubandt ist bei der Partie zwischen dem HSV Hamburg und den Füchsen Berlin am Mikrofon. Wenn der TVB Stuttgart im Abstiegskampf die HSG Wetzlar zu Gast hat, ist Tobias Schimon als Kommentator vorgesehen. Lennart Wilken-Johannes wird hingegen das Gastspiel vom THW Kiel beim Bergischen HC kommentieren. Konferenzübertragungen sind nicht vorgesehen.

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga