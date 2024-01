Griechenland - Dänemark in Liveticker, Livestream und Free-TV

Als amtierender Weltmeister geht Dänemark als großer Titelfavorit in das Turnier. Griechenland kann befreit aufspielen, der erste Sieg im zweiten EM-Spiel scheint utopisch.

"Wir kennen Griechenland nicht so gut. Wir haben einige Videos von ihnen gesehen und ich muss sagen, dass es eine wirklich gute Mannschaft ist, die einige wirklich gute Spieler hat. Wenn sie in das Spiel kommen, was sie wollen, haben sie einige wirklich gute Rückraumschützen. Wenn wir also nicht zu 100 Prozent da sind, wird es wieder eine chaotische erste Halbzeit werden", erklärt Dänemarks Simon Pytlick im Vorfeld.

"Unser Ziel ist es, eines der nächsten beiden Spiele zu gewinnen. Natürlich haben wir gegen die Tschechen bessere Chancen, aber wir werden auch gegen Dänemark alles geben, denn wir wollen ein gutes Bild abgeben und uns unseren Fans präsentieren. Wir geben unser Bestes, um gegen diese Art von Spielern, die auf höchstem Niveau spielen, konkurrenzfähig zu sein", so Griechenlands Linksaußen Georgios Papavasilis.

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Lennart Wilken-Johannes aus der Olympiahalle in München im Livestream. Zudem bietet Dyn auch eine Konferenz mit den beiden anderen Abendspielen an. Kommentator Finn-Ole Martins, Experte Pascal Hens, Moderatorin Lea Rostek sind im Einsatz, um die Einbindung von Social Media kümmert sich Jari Brüggmann. Im linearen Free-TV oder im kostenlosen Livestream ist die Partie nicht zu verfolgen. Im linearen Free-TV ist die Partie nicht zu verfolgen. Die ARD bietet einen kostenlosen Livestream an, Johannes Krause wird kommentieren.

Dänemarks Nationalcoach Nikolaj Jacobsen hat offiziell neunzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Wie groß das Reservoir an starken Spielern ist, zeigt auch der Blick auf den Reservekader.

Griechenland besitzt im Tor mit Petros Boukovinas den besten Torhüter der 2. Handball-Bundesliga. Auch Achilleas Toskas wird im Sommer nach Deutschland kommen, der Rückraumshooter hat beim TVB Stuttgart unterschrieben.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Griechenland für die Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 40 Panagiotis Papantonopoulos TH 02.10.01 Olympiacos SFP Piräus 16 Petros Boukovinas TH 08.03.94 TV Großwallstadt/GER 12 Eleftherios Papazoglou TH 03.07.1997 PAOK Thessaloniki 18 Georgios Papavasilis LA 31.07.00 Olympiacos SFP Piräus 99 Christos Kederis LA 29.04.94 AEK Athen 21 Dimitrios Tziras RA 05.04.91 Olympiacos SFP Piräus 38 Evangelos Arampatzis RA 04.08.96 AEK Athen 77 Savvas Savvas RL 07.07.97 Olympiacos SFP Piräus 14 Nikolaos Passias RL 17.02.95 Olympiacos SFP Piräus 6 Theodoros Boskos RL 07.04.01 CBM Puente Genil/ESP 24 Petros Kandylas RM 28.02.91 Olympiacos SFP Piräus 11 Charalampos Mallios RM 06.08.87 AEK Athen 5 Dimitrios Panagiotou RM 21.05.04 ASE Doukas 20 Athanasios Papazoglou RR 28.01.02 PAOK Thessaloniki 15 Achilleas Toskas RR 01.10.04 Bianco Monte Drama 1986 13 Stefanos Michailidis KM 15.05.94 Olympiacos SFP Piräus 8 Nikolaos Liapis KM 24.08.99 AEK Athen 28 Anastasios Papadionysiou KM 11.08.90 AEK Athen 19 Panagiotis Karampourniotis KM 20.02.1998 Olympiacos SFP Piräus Georgios Zaravinas Coach 13.06.1976

Kader Dänemark für die Handball-EM

