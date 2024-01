Frankreich - Schweden in Liveticker, Livestream und Free-TV

Frankreich ist als einzige Mannschaft noch ohne Niederlage bei dieser Handball-EM, das einzige Remis gegen die Schweiz blieb folgenlos. Schweden hingegen musste sich erst Dänemark und dann auch Norwegen geschlagen geben.

"Es ist sehr aufregend, diese Phase zu erreichen und zum vierten Mal in Folge gegen Schweden anzutreten. Es wird ein echter Kampf werden. Wir sind auch sehr zuversichtlich, wir hatten bisher ein tolles Turnier", so Frankreichs Nationalcoach Guillaume Gille. "Gegen einen sehr starken Gegner müssen wir unsere beste Leistung abrufen. Es wird sehr eng werden, sehr eng, wie immer gegen Schweden. Wir leben dafür, diese Art von Druck zu spüren und diese Art von Spielen zu spielen. Wir wissen, dass wir Geschichte schreiben können."

"Ich denke, dass jedes Spiel etwas Besonderes ist, aber auch, dass wir auf einem anderen Niveau spielen als letztes Jahr. Beide Mannschaften kennen sich sehr gut, es ist das vierte Halbfinale zwischen uns. Wir treffen auf eine der besten Mannschaften der Welt. Aber wir sind eine sehr starke Mannschaft, wir glauben sehr an uns und ich bin sicher, dass wir in diesem Spiel ein Wörtchen mitreden werden", so Schwedens Coach Glenn Solberg.

"Es wird eine tolle Erfahrung sein, wieder gegen Frankreich zu spielen. Ich kenne Niko [Nikola Karabatic] schon seit ein paar Jahren, auch Luka [Karabatic] ist ein fantastischer Mensch. Es ist 50:50, dass man seine Vereinskollegen kennt, bei den Nationalmannschaften versucht man immer, seinen Teamkollegen das Wissen zu vermitteln, das man selbst hat. Dieses Halbfinale ist die Art von Spiel, von der man als Kind geträumt hat, und man will sein Bestes geben, wenn man die Gelegenheit dazu hat", so Torhüter Andreas Palicka, der im Verein bei Paris St. Germain spielt.

Rekordjagd von Karabatic

Frankreichs Legende Nikola Karabatic ist im Spiel gegen Kroatien an Gudjon Valur Sigurdsson vorbeigezogen. Während der Franzose mittlerweile sein Konto auf 295 EM-Tore aufstockte, hat der Coach des VfL Gummersbach 288 Treffer erzielt. Noch besser war bei den Frauen nur die mehrfache Welthandballerin Cristina Neagu (303).

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich aus der Lanxess-Arena in Köln mit Kommentator Karsten Petrzika mit einem Livestream. Im linearen Free-TV ist die Partie nicht zu verfolgen. Die ARD hat einen kostenlosen Livestream angekündigt, Johannes Krause kommentiert.

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Karsten Petrzika aus der Lanxess-Arena in Köln im Livestream. Die Moderation übernimmt Anett Sattler, als Experte ist Jamal Naji dabei und Finn-Ole Martins kümmert sich um Social Media. Im linearen Free-TV und im kostenlosen Livestream überträgt das ZDF. Moderator Yorck Polus und Kommentator Martin Schneider sind im Einsatz.

Aufgebote

Frankreichs Trainer Guillaume Gille hat offiziell 19 Spieler vor dem Turnierstart nominiert. Damit kann man im Zweifel schnell auf mögliche Ausfälle reagieren ohne auf das Wechselkontingent zurückzugreifen. Einziger Bundesligaprofi ist Samir Bellahcene vom THW Kiel, ansonsten setzt sich das Team von Spielern aus den fünf internationalen Spitzenklubs Montpellier HB (5), Telekom Veszprem (4), Paris St. Germain, FC Barcelona und Industria Kielce (je 3) zusammen.

Schwedens Nationalcoach Glenn Solberg hat offiziell achtzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Nur der dritte Torhüter Simon Möller ist noch in der heimischen Liga aktiv, die Hälfte des Kaders spielt bei deutschen Topklubs.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Frankreich für die Handball-EM

Nr. Name Pos. Geb. Verein 16 Charles Bolzinger TH 14.12.00 Montpellier HB 92 Remi Desbonnet TH 28.02.92 Montpellier HB 25 Hugo Descat LA 16.08.92 Telekom Veszprem 31 Dylan Nahi LA 30.11.99 Industria Kielce 28 Valentin Porte RA 07.09.90 Montpellier HB 29 Benoit Kounkoud RA 19.02.97 Industria Kielce/POL 13 Nikola Karabatic RL 11.04.84 Paris Saint-Germain 8 Elohim Prandi RL 24.08.98 Paris Saint-Germain 14 Kentin Mahe RM 22.05.91 Telekom Veszprem 5 Nedim Remili RM 18.07.95 Telekom Veszprem 10 Dika Mem RR 31.08.97 FC Barcelona 9 Melvyn Richardson RR 31.01.97 FC Barcelona 23 Ludovic Fabregas KM 01.07.96 Telekom Veszprem 22 Luka Karabatic KM 19.04.88 Paris Saint-Germain 34 Karl Konan KM 03.06.95 Montpellier HB 11 Nicolas Tournat KM 05.04.94 Industria Kielce Guillaume Gille Coach 12.07.76

Kader Schweden für die Handball-EM

