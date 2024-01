Frankreich - Island in Liveticker, Livestream und Free-TV

Frankreich führt die Hauptrundengruppe an, Island hingegen ist punktloses Schlusslicht. Die Rollen scheinen klar verteilt. Wie hoch kann Nikola Karabatic seinen Rekord ausbauen?

"Es gibt viele Gründe, in dieser Hauptrunde, in der einem nichts geschenkt wird, vor Island auf der Hut zu sein. Alle Ergebnisse sind sehr knapp", warnt Frankreichs Co-Trainer Erick Mathe. Auch Chefcoach Guillaume Gille will keine Gedanken an die 21:29-Niederlage vor zwei Jahren verschwenden, die er coronabedingt verpasste: "Diesmal wird es ein bisschen anders sein, denn ich sollte auf der Bank sitzen. Wir führen die Gruppe an, Island sucht noch nach seinem richtigen Rhythmus."

"Wir sind die einzige Mannschaft in unserer Gruppe mit vier Punkten. Wir sind zuversichtlich, was unsere Spielweise angeht. Vielleicht haben wir in unseren Spielen den Sack nicht immer rechtzeitig zugemacht. Wir haben uns selbst in Gefahr gebracht und müssen das korrigieren, aber unsere mentale und körperliche Stärke hat uns bisher von der Niederlage abgehalten", bilanziert Nedim Remili das bisherige Turnier, wo man nur gegen die Schweiz nicht als Sieger vom Parkett ging.

"Wir spielen für die Fans in der Halle und zuhause vor den Bildschirmen. Ich glaube rund 300.000 Isländer haben dieses Spiel im Fernsehen gesehen. Deshalb kämpfen wir weiter", versprach Islands Kreisläufer Ellidi Vidarsson nach der Niederlage gegen Deutschland. "Wir haben viel Leidenschaft in der Truppe. Es ist für uns sehr wichtig für das Nationalteam zu spielen."

Frankreichs Legende Nikola Karabatic ist mit fünf Toren im Spiel gegen Kroatien an Gudjon Valur Sigurdsson vorbeigezogen. Während der Franzose mittlerweile sein Konto auf 289 EM-Tore aufstockte, hat der Coach des VfL Gummersbach 288 Treffer erzielt. Noch besser war bei den Frauen nur die mehrfache Welthandballerin Cristina Neagu (303).

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich aus der Lanxess-Arena in Köln mit Kommentator Tobias Schimon mit einem Livestream. Im linearen Free-TV oder im kostenlosen Livestream ist die Partie nicht zu verfolgen.

Aufgebote

Frankreichs Trainer Guillaume Gille hat offiziell 19 Spieler vor dem Turnierstart nominiert. Damit kann man im Zweifel schnell auf mögliche Ausfälle reagieren ohne auf das Wechselkontingent zurückzugreifen. Einziger Bundesligaprofi ist Samir Bellahcene vom THW Kiel, ansonsten setzt sich das Team von Spielern aus den fünf internationalen Spitzenklubs Montpellier HB (5), Telekom Veszprem (4), Paris St. Germain, FC Barcelona und Industria Kielce (je 3) zusammen.

Mit im Kader steht neben Kristjánsson auch seine Magdeburger Mitspieler Ómar Ingi Magnússon und Janus Smárason. Zudem ist mit Einar Thorsteinn Olafsson ein gebürtiger Magdeburger im Kader, denn der Rückraumspieler von Fredericia HK ist Sohn von Handball-Legende Olafur Stefansson.

Große Überraschungen im EM-Kader von Island gibt es nicht. Insgesamt neun Spieler, die in der Handball-Bundesliga spielen, haben den Sprung in den Kader geschafft, allen voran Gísli Kristjánsson, der nach seiner schweren Schulterverletzung vor kurzem sein Comeback gefeiert hatte.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Frankreich für die Handball-EM

» Der Kader von Frankreich

Nr. Name Pos. Geb. Verein 16 Charles Bolzinger TH 14.12.00 Montpellier HB 92 Remi Desbonnet TH 28.02.92 Montpellier HB 25 Hugo Descat LA 16.08.92 Telekom Veszprem 31 Dylan Nahi LA 30.11.99 Industria Kielce 28 Valentin Porte RA 07.09.90 Montpellier HB 29 Benoit Kounkoud RA 19.02.97 Industria Kielce/POL 13 Nikola Karabatic RL 11.04.84 Paris Saint-Germain 8 Elohim Prandi RL 24.08.98 Paris Saint-Germain 14 Kentin Mahe RM 22.05.91 Telekom Veszprem 5 Nedim Remili RM 18.07.95 Telekom Veszprem 10 Dika Mem RR 31.08.97 FC Barcelona 9 Melvyn Richardson RR 31.01.97 FC Barcelona 23 Ludovic Fabregas KM 01.07.96 Telekom Veszprem 22 Luka Karabatic KM 19.04.88 Paris Saint-Germain 34 Karl Konan KM 03.06.95 Montpellier HB 11 Nicolas Tournat KM 05.04.94 Industria Kielce Guillaume Gille Coach 12.07.76

Kader Island für die Handball-EM

» Der Kader von Island

