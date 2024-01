Frankreich - Deutschland in Liveticker, Livestream und Free-TV

Deutschlands Handballer wollen ihre bislang perfekte EM-Vorrunde mit einem Sieg gegen Frankreich veredeln. Das bereits für die Hauptrunde qualifizierte DHB-Team trifft an diesem Dienstag (20.30 Uhr/ARD und Dyn) in Berlin auf den Olympiasieger.

"Sie sind eine sehr stabile Mannschaft, Deutschland hat eindeutig von Düsseldorf profitiert, mit viel positiver Energie. Um ehrlich zu sein, haben sie die Schweiz demontiert und das hat sie definitiv auf den richtigen Weg gebracht", analysierte Frankreichs Trainer Guillaume Gille. "Sie sind selbstbewusst, sie spielen zu Hause, sind sehr gefährlich - eine gute Mischung aus alten und jungen Spielern. Sie scheinen gefährlich zu sein, haben viel Talent. [Juri] Knorr war ein sehr wichtiger Spieler, es gibt acht oder neun sehr wichtige Spieler."

Während Deutschland bislang zwei Siege holte, musste Frankreich sich gegen die Schweiz mit einer Punkteteilung begnügen. "An diesem Ergebnis ändert sich vor dem Deutschland-Spiel nicht viel, denn mit einem Sieg haben wir mit zwei Punkten das Hauptrundenticket in der Tasche", so Frankreichs Topstar Nikola Karabatic.

Linkshänder Kai Häfner wird zum EM-Vorrundenfinale gegen Frankreich ins Team der deutschen Handballer zurückkehren. Der 2016er-Europameister war am Freitagabend zum zweiten Mal Vater geworden und zunächst nicht mit nach Berlin gereist. "Er wird definitiv zurückkommen. Und dann wird sich zeigen, welche 16 Spieler wir auf den Spielberichtsbogen eintragen werden. Dass Kai Häfner einer davon sein wird, die Wahrscheinlichkeit ist nicht klein", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Ab 20.15 Uhr geht die ARD mit Moderator Alexander Bommes und Experte Dominik Klein auf Sendung. Zum Spielbeginn um 20.30 Uhr übernehmen Kommentator Florian Naß sowie Co-Kommentator Johannes Bitter das Mikrofon. Als Field-Reporterin wird auch Desiree Krause im Einsatz sein.

Auch der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich aus der Mercedes-Benz-Arena in Berlin mit Kommentator Markus Götz mit einem Livestream. Die Moderation übernimmt Anett Sattler und als Experte ist Stefan Kretzschmar dabei. Mit Lea Rostek für Social Media und Hannah Nitsche als Field Reporterin hat Dyn noch weitere Personen im Einsatz.

Aufgebote

Bundestrainer Alfred Gislason hat nach den Ausfällen von Marian Michalczik und Patrick Groetzki nur 17 einsatzbereite Spieler vor Ort. Zum offiziellen Aufgebot des deutschen Teams gehören auch Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe) und Tim Nothdurft (Bergischer HC), die aber vorerst noch im heimischen Klub trainieren.

Frankreichs Trainer Guillaume Gille hat offiziell 19 Spieler vor dem Turnierstart nominiert. Damit kann man im Zweifel schnell auf mögliche Ausfälle reagieren ohne auf das Wechselkontingent zurückzugreifen. Einziger Bundesligaprofi ist Samir Bellahcene vom THW Kiel, ansonsten setzt sich das Team von Spielern aus den fünf internationalen Spitzenklubs Montpellier HB (5), Telekom Veszprem (4), Paris St. Germain, FC Barcelona und Industria Kielce (je 3) zusammen.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Deutschland für die Handball-EM

Nr. Name Pos. Geb. Verein 1 David Späth TH 29.04.2002 Rhein-Neckar Löwen 33 Andreas Wolff TH 03.03.1991 Industria Kielce 34 Rune Dahmke LA 10.04.1993 THW Kiel 36 Lukas Mertens LA 22.03.1996 SC Magdeburg 73 Timo Kastening RA 25.06.1995 MT Melsungen 38 Martin Hanne RL 12.05.2001 TSV Hannover-Burgdorf 11 Sebastian Heymann RL 01.03.1998 Frisch Auf Göppingen 18 Julian Köster RL 16.03.2000 VfL Gummersbach 20 Philipp Weber RL 15.09.1992 SC Magdeburg 15 Juri Knorr RM 09.05.2000 Rhein-Neckar Löwen 3 Nils Lichtlein RM 31.07.2002 Füchse Berlin 25 Kai Häfner RR 10.07.1989 TVB Stuttgart 23 Renars Uscins RR 29.04.2002 TSV Hannover-Burgdorf 44 Christoph Steinert RR 18.01.1990 HC Erlangen 4 Johannes Golla KM 05.11.1997 SG Flensburg-Handewitt 14 Justus Fischer KM 06.02.2003 TSV Hannover-Burgdorf 80 Jannik Kohlbacher KM 19.07.1995 Rhein-Neckar Löwen Alfred Gislason Trainer 07.09.1959 RESERVE 28 Tim Nothdurft LA 11.07.1997 Bergischer HC 17 Lukas Zerbe RA 17.01.1996 TBV Lemgo Lippe

Kader Frankreich für die Handball-EM

