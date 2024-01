Färöer - Norwegen in Liveticker, Livestream und Free-TV

Viel Respekt, aber am Ende keine Punkte gab es beim EM-Debüt für die Färöer. Gegner Norwegen ist hingegen mit einem Sieg über Polen gestartet und möchte die Hauptrunde absichern.

"Wir wissen, dass sie eine Weltklassemannschaft sind, aber wir glauben an uns und werden versuchen, ihnen ein wirklich hartes Spiel zu liefern", erklärt Färöer-Spielmacher Elias Ellefsen á Skipagøtu und sein Trainer Peter Bredsdorff-Larsen betont: "Sie sind große Stars und deshalb spielen sie in großen Vereinen und haben so viel Erfahrung."

"In diesem Spiel zum Beispiel werden wir möglicherweise auf das Sieben-gegen-Sechs treffen. Und Polen hat ein paar Distanzschützen, während die Färöer mehr Eins-gegen-Eins-Spieler haben, die Drei-gegen-Zwei- oder Zwei-gegen-Eins-Situationen schaffen, es ist also eine ganz andere Art von Angriffsspiel. Außerdem hat Polen eine ausgeglichenere Mannschaft, aber die Schlüsselspieler der Färöer sind Weltklassespieler", so Norwegens Coach Jonas Wille.

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Karsten Petrzika aus der Mercedes-Benz-Arena in Berlin im Livestream. Zudem bietet Dyn auch eine Konferenz mit den beiden anderen Abendspielen an. Kommentator Finn-Ole Martins, Experte Pascal Hens, Moderatorin Lea Rostek sind im Einsatz, um die Einbindung von Social Media kümmert sich Jari Brüggmann. Im linearen Free-TV oder im kostenlosen Livestream ist die Partie nicht zu verfolgen. Im linearen Free-TV oder einem kostenlosem Livestream ist die Partie nicht zu verfolgen.

Aufgebote

Norwegens Nationalcoach Jonas Wille hat offiziell neunzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Dabei kann er auch auf einen eingespielten Block vom heimischen Topklub Kolstad IL setzen. Doch auch in der Bundesliga sind viele Spieler aktiv.

Der Däne Peter Bredsdorff-Larsen hat die Färöer zum größten Erfolg der Verbandsgeschichte geführt. Mit Spielmacher Elias Ellefsen á Skipagøtu (THW Kiel) und Rechtsaußen Hákun West av Teigum (Füchse Berlin) sind seit diesem Sommer zwei Profis bei deutschen Spitzenklubs aktiv.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Färöer für die Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 1 Pauli Jacobsen TH 11.07.02 HØJ Elite/DEN 16 Nicholas Satchwell TH 23.07.91 Viking TIF Stavanger/NOR 9 Roi Berg Hansen LA 11.04.96 HØJ Elite/DEN 6 Leivur Mortensen LA 25.03.99 Frederiksberg IF Håndbold/DEN 17 Hákun West av Teigum RA 19.02.02 Füchse Berlin/GER 7 Allan Nordberg RA 25.03.95 Valur Reykjavik/ISL 30 Trondur Mikkelsen RL 01.07.00 Kristiansand Topphåndbold/NOR 61 Pauli Mittún RL 30.05.02 Team Sydhavsøerne/DEN 78 Óli Mittún RL 10.06.05 IK Sävehof/SWE 75 Roi Ellefsen á Skipagøtu RM 10.10.03 IF Hallby HK/SWE 15 Jonas Gunnarsson Djurhuus RM 08.09.96 Frederiksberg IF Håndbold/DEN 71 Elias Ellefsen á Skipagøtu RM 19.05.02 THW Kiel/GER 25 Vilhelm Poulsen RR 20.08.99 Lemvig-Thyborøn/DEN 10 Kjartan Johansen RR 17.04.96 Baekkelaget Oslo/NOR 45 Peter Krogh RR 20.07.90 Aarhus HC/DEN 79 Teis Horn Rasmussen KM 31.03.96 Aarhus HC/DEN 8 Paetur Mikkjalsson KM 11.05.97 IF Hallby HK/SWE 47 Isak Vedelsbøl KM 18.10.04 H71 Hoyvik 2 Helgi Hildarson Hoydal KM 01.05.1996 Kristiansand Topphåndbold/NOR Peter Bredsdorff-Larsen Coach 11.08.1967

Kader Norwegen für die Handball-EM

