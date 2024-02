EHF European League: TSV Hannover-Burgdorf - Rhein-Neckar Löwen - in Liveticker und Livestream

In der Hauptrundengruppe I der European League kommt es erneut zum deutsch-deutschen Duell zwischen dem TSV Hannover-Burgdorf und den Rhein-Neckar Löwen. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Gruppensieg.

Es ist ein wichtiges Match am dritten Spieltag in der European League. Sowohl die Rhein-Neckar Löwen als auch die TSV Hannover-Burgdorf wollen mit einem Sieg den Einzug in die Playoffs absichern und nochmal die Tabellenspitze angreifen.

"Wir gehen in jedem Spiel all-in", meint Sebastian Hinze und will somit vor der Partie nicht über Belastung sprechen. Der Cheftrainer der Rhein-Neckar Löwen gibt sich kämpferisch, fordert den nächsten Sieg, diesmal wieder in der European League. Setzen die Spieler das um, was ihr Coach von ihnen möchte, sind die Play-off-Spiele um den Einzug ins Viertelfinale erreicht.

Hannover will sich steigern

Die Recken hingegen müssen nach der 26:27-Niederlage im Hinspiel mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen, um den zweiten Tabellenplatz vorzeitig abzusichern. "Wir haben beim letzten Heimspiel gegen den SC Magdeburg eine ganz starke Unterstützung der Zuschauer erhalten. Das werden wir auch morgen gegen die Rhein-Neckar Löwen über 60 Minuten brauchen", hofft Trainer Christian Prokop auf die lautstarke Unterstützung der heimischen Fans.

Dabei hoffen die Hannoveraner, die richtigen Schlüssen aus der Partie in Mannheim gezogen zu haben. Beim knappen 29:26-Sieg gegen den Bergischen HC am Wochenende haben sie bereits Selbstvertrauen getankt.

Doch auch Hinze war trotz des Sieges am Dienstag nicht zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft. "Ich habe der Mannschaft auch gesagt, dass wir ein besseres Spiel brauchen werden als am vergangenen Dienstag. Noch einmal werden wir gegen Hannover nicht auf dieselbe Art und Weise gewinnen", glaubt er.

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen. Um 18.45 Uhr kümmert sich Maik Thiele bei DAZN und Vincent Schuster bei Dyn um das Duell der SG Flensburg-Handewitt gegen Vojvodina Novi Sad. Die anderen beiden deutschen Duelle starten um 20.45 Uhr.

Das Gastspiel der Füchse Berlin bei Sporting CP Lissabon kommentieren Jens Westen (DAZN) und Markus Götz (Dyn). Zeitgleich stehen sich die TSV Hannover-Burgdorf und die Rhein-Neckar Löwen in einem deutsch-deutschen Duell gegenüber. DAZN deckt die Begegnung durch Michael Born ab, bei Dyn kommentiert Lennart Wilken-Johannes

Christian Stein, smu

Aktueller Spieltag EHF European League