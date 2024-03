"Größter Handballklub der Welt" wartet auf TSV Hannover-Burgdorf

Die TSV Hannover-Burgdorf muss in den Play-offs um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen, als Gegner der Recken am Dienstagabend (20.45 Uhr/Dyn und DAZN) kommt der IK Sävehof, der sich in schwedischer Bescheidenheit "Größter Handballklub der Welt" nennt.

Jonathan Edvardsson wurde bei IK Sävehof ausgebildet IMAGO/foto2press