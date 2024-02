EHF European League: Sporting CP Lissabon - Füchse Berlin in Liveticker und Livestream

Nach der überraschenden Pleite im Heimspiel wollen die Füchse Berlin am dritten Spieltag Revanche nehmen. Beim Auswärtsspiel in Lissabon geht es auch um den direkten Einzug ins Viertelfinale.

Der Titelverteidiger aus Berlin reist mit mächtig viel Motivation nach Lissabon. Schließlich wollen die Füchse den direkten Vergleich gegen Sporting CP gewinnen, um sich so bereits vor dem letzten Spieltag in der Hauptrunde das Ticket fürs Viertelfinale zu sichern.

Doch damit nicht genug, denn der Tabellenführer der Bundesliga will sich auch rächen. Am letzten Dienstag unterlagen die Füchse nach einer starken ersten Halbzeit am Ende knapp mit 31:32 in eigener Halle.

Trainer Jaron Siewert gibt eine klare Marschroute aus. "Es ist nach dem Spiel in Flensburg das nächste Top-Spiel, das extrem wichtig für die weitere Saison ist. Wir wollen und müssen dieses Spiel mit mindestens zwei Toren gewinnen, um den Gruppensieg und das Viertelfinale erreichen zu können", schildert er.

Duell der nationalen Tabellenführer

Die Aufgabe ist gegen das Spitzenteam aus Portugal aber alles andere als leicht. Schließlich führt Sporting souverän die Liga an - drei Spieltag vor Ende der regulären Saison haben sie sieben Punkte Vorsprung auf den FC Porto und acht Zähler auf Benfica Lissabon.

Angeführt wird die Mannschaft von den starken Costa-Brüder Francisco und Martim. Im Hinspiel erzielte die beiden Top-Spieler 19 der 32 Tore. Somit müssen die Berliner in der Defensive eine Schippe drauflegen, um in Lissabon zu bestehen.

Aktuell führt Sporting die Gruppe mit sechs Punkten punktgleich vor den Füchsen an. Mit einem Sieg Berlin die Spitzenposition übernehmen. Gelingt ein Erfolg mit mindestens 33 erzielten Treffern oder zwei Toren Vorsprung würde man den Direktvergleich gewinnen und damit den direkten Einzug in das Viertelfinale schon vor dem letzten Spieltag erreichen.

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen. Um 18.45 Uhr kümmert sich Maik Thiele bei DAZN und Vincent Schuster bei Dyn um das Duell der SG Flensburg-Handewitt gegen Vojvodina Novi Sad. Die anderen beiden deutschen Duelle starten um 20.45 Uhr.

Das Gastspiel der Füchse Berlin bei Sporting CP Lissabon kommentieren Jens Westen (DAZN) und Markus Götz (Dyn). Zeitgleich stehen sich die TSV Hannover-Burgdorf und die Rhein-Neckar Löwen in einem deutsch-deutschen Duell gegenüber. DAZN deckt die Begegnung durch Michael Born ab, bei Dyn kommentiert Lennart Wilken-Johannes

Christian Stein, smu

