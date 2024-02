EHF European League: SG Flensburg-Handewitt - Vojvodina Novi Sad in Liveticker und Livestream

Am dritten Spieltag der Hauptrunde peilt die SG Flensburg-Handewitt den Schritt ins Viertelfinale an. Dafür benötigt es im Heimspiel gegen den serbischen Vertreter aus Novi Sad einen Sieg.

Die SG führt mit 6:2 Zählern die Tabelle der Gruppe III an, und zwar vor Bjerringbro-Silkeborg (4:4), Kadetten Schaffhausen (4:4) und dem HC Vojvodina Novi Sad (2:6). Bei zwei haushohen Niederlagen könnte die SG sogar noch ausscheiden. Das ist aber nur ein theoretisches Gedankenspiel.

Wahrscheinlicher ist dieses Szenario: Die SG gewinnt gegen den serbischen Meister. Dann haben die Flensburger mindestens den zweiten Platz sicher. Falls Schaffhausen das Parallelspiel gewinnt oder Remis gegen Bjerringbro-Silkeborg spielt, ist der SG der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen. Sollte BSH gewinnen, dürfte die SG im abschließenden Duell in Aarhus nicht mit mehr als zehn Toren verlieren.

An solche Eventualitäten denkt Nicolej Krickau nicht. Der SG-Coach möchte zwei Punkte und sieht zwei mögliche Herangehensweisen für die kommende Aufgabe gegen Vojvodina. "Es liegt an uns, was es für ein Typ von Spiel wird", meint er. "Entweder wir spielen langsam und nicht gut oder alle Spieler, die auf dem Spielfeld stehen, investieren viel Energie und spielen mit Spaß."

Flensburg will besseren Start in die Partie

Die erste Partie vor Wochenfrist ist analysiert. Die SG behauptete sich bekanntlich in Novi Sad mit 36:26, hatte sich bis zur Pause aber noch nicht absetzen können. "Aus der ersten Halbzeit haben wir gelernt", glaubt Nicolej Krickau. "Mit dem Heimvorteil wird es sicherlich anders und besser."

Die gefährlichste Offensivkraft beim HC Vojvodina ist Petar Djordjic. Der 33-Jährige spielte zwischen 2010 und 2017 insgesamt fünfeinhalb Jahren für die SG. Der Höhepunkt: Der Sieg in dem 2012 letztmals ausgetragenen Europacup der Pokalsieger. Verstärkung erhielt man nun auch noch von der HSG Wetzlar, Jovica Nikolic ist seit diesem Spieltag spielberechtigt (wir berichteten).

Sein Ex-Klub baut auf eine vollbesetzte Bank. Auch Youngster Oskar Czertowicz ist eingeplant. Der 18-jährige Pole warf am Wochenende 18 Tore für das Junior-Team und die A-Jugend der SG.

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen. Um 18.45 Uhr kümmert sich Maik Thiele bei DAZN und Vincent Schuster bei Dyn um das Duell der SG Flensburg-Handewitt gegen Vojvodina Novi Sad. Die anderen beiden deutschen Duelle starten um 20.45 Uhr.

Das Gastspiel der Füchse Berlin bei Sporting CP Lissabon kommentieren Jens Westen (DAZN) und Markus Götz (Dyn). Zeitgleich stehen sich die TSV Hannover-Burgdorf und die Rhein-Neckar Löwen in einem deutsch-deutschen Duell gegenüber. DAZN deckt die Begegnung durch Michael Born ab, bei Dyn kommentiert Lennart Wilken-Johannes

Christian Stein, smu

Aktueller Spieltag EHF European League