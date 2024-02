EHF European League: Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf in Liveticker und Livestream

Die Rhein-Neckar Löwen sind am heutigen Dienstag in der EHF European Handball League in einem Bundesligaduell gegen die TSV Hannover-Burgdorf gefordert. Aus der Liga kommen die beiden deutschen Klubs mit unterschiedlich viel Selbstbewusstsein

International setzte es für beide deutsche Teams in der Vorwoche eine Niederlage, doch während sich Hannover dem ambitionierten HBC Nantes geschlagen geben musste, patzten die Löwen im Duell mit Gornik Zabrze. In der Liga mussten sich die Badener der SG Flensburg-Handewitt deutlich geschlagen geben, Hannover-Burgdorf bejubelte hingegen nach einem Pausenrückstand dann durch Vlad Kulesh einen 27:26-Heimerfolg über den SC Magdeburg.

Wettbewerbsübergreifend stehen sieben sieglose Spiele in Folge zu Buche - die längste Niederlagenserie seit 20 Jahren, als die Löwen in der Saison 2003/2004 tatsächlich zwölf aufeinanderfolgende Duelle ohne Punktgewinn blieben. "In der Situation, in der wir stecken, ist es nicht leicht. Wir müssen noch mehr Prozente drauflegen, um erfolgreich zu sein. Wenn wir so Gas geben wie gegen Flensburg, dann bin ich guter Dinge", äußert sich Winter-Neuzugang Tobias Reichmann.

"Hannover ist sicherlich eine unangenehme Mannschaft mit einem breiter Kader. Wir brauchen ein sehr gutes Tempospiel aus einer gut organisieren Abwehr. Dementsprechend ist Disziplin gegen Hannover sehr wichtig", so Löwen-Trainer Sebastian Hinze, der aber trotz der deutlichen Niederlage positive Ansätze bei seinem Team sah: "Wir haben 60 Minuten die Dinge gemacht, die eine Mannschaft machen muss, um da rauszukommen. Ich finde, die Jungs haben einen Schritt in die richtige Richtung getan."

"Natürlich gibt es uns Hoffnung, dass wir in dieser Saison in Heidelberg noch nicht verloren haben. Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir erneut die zwei Punkte holen", erklärt Ymir Örn Gislason: "Sie kennen uns natürlich ebenso gut. Es ist klar, dass es ein hartes Spiel wird. Es geht auch nicht mehr um eine Revanche für die Liga-Niederlage. Wir müssen einzig und allein auf uns schauen. Wir brauchen den Sieg - alles andere ist egal!"

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen. Das Heimspiel der Füchse Berlin gegen Sporting CP Lissabon kommentieren Michael Born (DAZN) und Markus Götz (Dyn). Zeitgleich in der frühen Schicht kümmert sich Maik Thiele bei DAZN und Gari Paubandt bei Dyn um das Duell der SG Flensburg-Handewitt bei Vojvodina Novi Sad. Ab 20.45 Uhr stehen sich die Rhein-Neckar Löwen und die TSV Hannover-Burgdorf in einem deutsch-deutschen Duell gegenüber. DAZN deckt die Begegnung durch Uwe Semrau ab, bei Dyn kommentiert Vincent Schuster.

