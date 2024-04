Rhein-Neckar Löwen setzen auf den Heimfaktor in Heidelberg

In der Liga nur Mittelmaß, im DHB-Pokal ausgeschieden - die EHF European League ist für die Rhein-Neckar Löwen die Chance, um eine misslungene Saison doch noch zu retten und sich erneut für den Europapokal zu qualifizieren. Gegen den RK Nexe Nasice (20.45 Uhr/Dyn und DAZN) erwartet die Badener allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe.

"Nein", antwortet Juri Knorr entschlossen auf die Frage, ob man einigermaßen entspannt in das Rückspiel gegen RK Nexe Našice gehen könne am Dienstagabend. "Die können mit drei, vier Toren in Führung gehen und dann ist alles offen. Darauf müssen wir vorbereitet sein", so der Löwen-Spielmacher. Auch wenn die Badener das Hinspiel mit 24:19 gewinnen konnten und so eine gute Ausgangsposition haben.

In Heidelbergs SNP Dome ist der Bundesligist zudem in dieser Saison noch unbesiegt. "Wir fahren mit einem Rückstand von fünf Toren nach Deutschland. Das ist ein ziemlich großer Unterschied, aber gleichzeitig auch erreichbar, wenn wir auf dem erforderlichen Niveau spielen. Ich erwarte, dass wir vor allem im Angriff viel besser spielen und einige neue Dinge präsentieren werden, die uns zu Situationen führen sollten, aus denen wir Tore erzielen können", so Nasices Rechtsaußen Fahrudin Melic.

Mit einem Weiterkommen würden die Löwen ihre Chancen auf eine erneute Qualifikation für den internationalen Wettbewerb wahren.

"Ich finde das schwer. Natürlich wäre es schön, in der Euro League weit zu kommen. Aber mit der Bundesliga verrechnen würde ich das nicht, dafür ist die Liga an sich auch wichtiger in meinen Augen", sagt Löwen-Rechtsaußen Patrick Groetzki.

» Spielbericht RK Nexe Nasice - Rhein-Neckar Löwen

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen.

Den Dienstagabend eröffnet um 18.45 Uhr das Duell zwischen IK Sävehof und der TSV Hannover-Burgdorf. Dyn schickt Lennart Wilken-Johannes ans Mikrofon, für DAZN ist Uwe Semrau im Einsatz.

Die beiden anderen deutschen Klubs spielen hingegen ab 20.45 Uhr. Wenn die Rhein-Neckar Löwen sich mit dem RK Nexe aus Nasice duellieren werden Vincent Schuster (Dyn) und Michael Born (DAZN) melden sich von der Partie.

Wenn die Füchse Berlin dann die Kadetten Schaffhausen zu Gast haben, werden Gari Paubandt (Dyn) und Jens Westen (DAZN) im Einsatz sein.

Am Mittwoch und Donnerstag überträgt Dyn die Partien der EHF Champions League. Markus Herwig meldet sich wie in der Vorwoche von der Partie zwischen Industria Kielce und GOG und kommentiert so den nächsten Gegner vom SC Magdeburg.

Gari Paubandt ist am Mittwochabend bei Montpellier HB gegen RK Zagreb im Einsatz, wenn der nächste Gegner des THW Kiel ermittelt wird.

Auch am Donnerstag überträgt Dyn die beiden Play-off-Partien Pick Szeged gegen Telekom Veszprem und Wisla Plock gegen Paris St. Germain. Das ungarische Derby kommentiert Karsten Petrzika, Markus Götz reist hingegen an die Seine.

Ebenfalls am Donnerstag gibt es die Füchse Berlin im Ligaduell bei Frisch Auf Göppingen mit Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld, die Moderation hat Hannah Nitsche.

Aktueller Spieltag EHF European League