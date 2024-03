EHF European League: Bjerringbro-Silkeborg - SG Flensburg-Handewitt in Liveticker und Livestream

Letzter Spieltag in der Hauptrunde der EHF European League. In der Gruppe III kämpfen Bjerringbro-Silkeborg und die SG Flensburg-Handewitt (18:45 Uhr, live auf DYN und Dazn) noch den Gruppensieg aus. Der Bundesligist reist aber mit großem Polster über die dänische Grenze.

Flensburg darf nach dem 38:28-Hinspielerfolg gegen Bjerringbro-Silkeborg nicht mit mehr als zehn Toren verlieren, wenn sie den Staffelsieg einfahren möchte. "Unser Fokus liegt darauf, dieses Spiel zu gewinnen. Was BSH leisten kann, war aber nicht das, was wir in der Campushalle gesehen haben", betont der Flensburger Trainer Nicolej Krickau.

Flensburg kommt mit sechs oder sieben Dänen - ein Fragezeichen steht hinter Simon Pytlick - und hofft dabei auf große Unterstützung von den Rängen. Johan Hansen, August Pedersen und Aksel Horgen trugen einst das BSH-Trikot. Und auch Nicolej Krickau kommt in seine Heimatregion. "Wenn wir einen guten Anfang erwischen", glaubt der Coach, "können wir sicherlich die neutralen Zuschauer auf unsere Seite ziehen."

"Wir wollen jedes Spiel gewinnen, daher ist dieses Spiel wichtig, auch wenn wir bereits für die nächste Phase qualifiziert sind. Es ist auch ein Rückspiel für uns. Wir werden also alles tun, um in Aarhus zu gewinnen", so BSH-Coach Patrick Westerholm.

Wenn die SG den Gruppensieg einfährt, muss sie international erst Ende April wieder antreten. Im Viertelfinale wären die TSV Hannover-Burgdorf sowie der RK Nexe Nasice, IK Sävehof oder Skjern Handbold die potenziellen Gegner. Als Zweiter ging es schon vor Ostern weiter, und zwar gegen Dinamo Bukarest.

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen.

Bei der Partie zwischen den Rhein-Neckar Löwen und Gornik Zabrze werden Maik Thiele (DAZN) und Lennart Wilken-Johannes (Dyn) das Spiel als Kommentator begleiten. Zeitgleich in der frühen Schicht kümmert sich Jens Westen bei DAZN und Markus Götz bei Dyn um das Duell der SG Flensburg-Handewitt bei Bjerringbro-Silkeborg.

Ab 20.45 Uhr stehen sich der HBC Nantes und die TSV Hannover-Burgdorf gegenüber. DAZN deckt die Begegnung durch Korbinian Rundel ab, bei Dyn kommentiert Sascha Staat. Das Heimspiel der Füchse Berlin gegen CSM Constanta kommentieren Torsten Tschoepe (DAZN) und Katrin Brewka (Dyn).

Christian Stein

Aktueller Spieltag EHF European League