EHF European League: Rhein-Neckar Löwen - Gornik Zabrze in Liveticker und Livestream

Letzter Spieltag in der Hauptrunde der EHF European League. Die Gruppe I ist bereits entschieden, für die Rhein-Neckar Löwen geht es im Heimspiel gegen Gornik Zabrze (18:45 Uhr, live auf DYN und Dazn) sportlich um nichts mehr - weder nach oben noch nach unten.

"Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um das zu erreichen", sagt Löwen-Coach Sebastian Hinze. Bei den Rhein-Neckar ist die 26:29-Niederlage zum Hauptrundenauftakt immer noch im Kopf.

"Wir sind natürlich auf Revanche für die Hinspielniederlage aus. Gerade jetzt ist es wichtig für uns, wieder in einen Lauf reinzukommen und schnell das nächste Erfolgserlebnis zu feiern", sagt David Móré.

"Zabrze ist eine körperlich starke Mannschaft mit guten Kreisläufern und viel Wurfgefahr von Rückraumlinks. Wir müssen ein gutes Spiel machen, eine hohe Effektivität im Angriff und eine gute Organisation im Rückzug haben. Dann sehen wir die Möglichkeit, Zabrze zu schlagen", so Hinze.

Positiv ist, dass man in Heidelberg bislang mit weißer Weste unterwegs ist. "Ich denke, das hat wenig mit dem Spielort zu tun. Es ist natürlich extrem geil, in Heidelberg zu spielen. Aber egal ob SNP dome oder SAP Arena - wir geben in jeder Halle Vollgas und wollen immer die zwei Punkte holen", eklärt Móré weiter.

Den Blick können die Badener zeitgleich auch auf die Partien der Gruppe II werfen, denn dort werden um 18.45 Uhr die Play-off-Gegner für Hannover-Burgdorf und die Rhein-Neckar Löwen ermittelt. Der IK Sävehof empfängt den zwei Punkte besser liegenden RK Nexe Nasice, Skjern Haandbold muss zum als Schlusslicht feststehenden Team von Gorenje Velenje.

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen.

Bei der Partie zwischen den Rhein-Neckar Löwen und Gornik Zabrze werden Maik Thiele (DAZN) und Lennart Wilken-Johannes (Dyn) das Spiel als Kommentator begleiten. Zeitgleich in der frühen Schicht kümmert sich Jens Westen bei DAZN und Markus Götz bei Dyn um das Duell der SG Flensburg-Handewitt bei Bjerringbro-Silkeborg.

Ab 20.45 Uhr stehen sich der HBC Nantes und die TSV Hannover-Burgdorf gegenüber. DAZN deckt die Begegnung durch Korbinian Rundel ab, bei Dyn kommentiert Sascha Staat. Das Heimspiel der Füchse Berlin gegen CSM Constanta kommentieren Torsten Tschoepe (DAZN) und Katrin Brewka (Dyn).

