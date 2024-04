TSV Hannover-Burgdorf mit "wichtigen Erkenntnissen" nach Schweden

Die Recken der TSV Hannover-Burgdorf wollen das Ticket für das Viertelfinale lösen, um dann dort die SG Flensburg-Handewitt herauszufordern. Doch dafür müssen die Niedersachsen in Göteborg auch noch gegen Schwedens Ligaprimus IK Sävehof (18.45 Uhr/live bei Dyn und DAZN) bestehen.

Die Recken erarbeiteten sich mit einem 34:30-Erfolg ein kleines Polster, doch schon das Hinspiel machte deutlich, dass Schwedens Ligaprimus eine hohe Hürde ist. Immer wieder kämpften sich die Gelb-Schwarzen zurück, holten einen Vier-Tore-Rückstand zum 22:22 aus.

Ein Sieggarant bei den Niedersachsen war allen voran Jonathan Edvardsson, der acht Tore gegen seinen Heimatclub erzielen konnte. "Das Rückspiel in Schweden wird vielleicht noch etwas emotionaler für mich, da viele Verwandte und Freunde ihren Besuch angekündigt haben.", freut sich der Spielmacher auf den zweiten Vergleich.

"Wir konnten wichtige Erkenntnisse aus dem Hinspiel mitnehmen, womit ich gerade die offensive Deckung des Gegners meine. In Sachen Laufbereitschaft müssen wir uns deutlich steigern, da ich morgen ein sehr schnelles Spiel erwarte. Am Ende wird entscheiden, wer den Viertelfinal-Einzug mehr möchte", sagt Recken-Trainer Christian Prokop im Vorfeld der Partie.

"Auch wenn wir wissen, dass es schwer ist, gegen einen Bundesligisten mit vier Toren in Rückstand zu geraten, werden wir es natürlich versuchen. Unsere jungen Jungs haben schon einmal bewiesen, dass nichts unmöglich ist", strahlte Sävehofs Coach Michael Apelgren Selbstvertrauen aus. Zumal die Recken zuletzt auf Renars Uscins verzichten mussten.

» Spielbericht TSV Hannover-Burgdorf - IK Sävehof

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen.

Den Dienstagabend eröffnet um 18.45 Uhr das Duell zwischen IK Sävehof und der TSV Hannover-Burgdorf. Dyn schickt Lennart Wilken-Johannes ans Mikrofon, für DAZN ist Uwe Semrau im Einsatz.

Die beiden anderen deutschen Klubs spielen hingegen ab 20.45 Uhr. Wenn die Rhein-Neckar Löwen sich mit dem RK Nexe aus Nasice duellieren werden Vincent Schuster (Dyn) und Michael Born (DAZN) melden sich von der Partie.

Wenn die Füchse Berlin dann die Kadetten Schaffhausen zu Gast haben, werden Gari Paubandt (Dyn) und Jens Westen (DAZN) im Einsatz sein.

Am Mittwoch und Donnerstag überträgt Dyn die Partien der EHF Champions League. Markus Herwig meldet sich wie in der Vorwoche von der Partie zwischen Industria Kielce und GOG und kommentiert so den nächsten Gegner vom SC Magdeburg.

Gari Paubandt ist am Mittwochabend bei Montpellier HB gegen RK Zagreb im Einsatz, wenn der nächste Gegner des THW Kiel ermittelt wird.

Auch am Donnerstag überträgt Dyn die beiden Play-off-Partien Pick Szeged gegen Telekom Veszprem und Wisla Plock gegen Paris St. Germain. Das ungarische Derby kommentiert Karsten Petrzika, Markus Götz reist hingegen an die Seine.

Ebenfalls am Donnerstag gibt es die Füchse Berlin im Ligaduell bei Frisch Auf Göppingen mit Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld, die Moderation hat Hannah Nitsche.

Christian Stein

Aktueller Spieltag EHF European League