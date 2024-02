EHF European League: Vojvodina Novi Sad - SG Flensburg-Handewitt in Liveticker und Livestream

Die SG Flensburg-Handewitt reist zum Verfolger Vojvodina Novi Sad. Das Team von Nicolej Krickau konnte nach dem Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen nur kurz verschnaufen, tankte dafür kräftig Selbstvertrauen.

Während die SG Flensburg-Handewitt aktuell mit 4:2 Zählern die Gruppe 3 anführt, kämpft Vojvodina Novi Sad gegen das drohende Aus. Von Mannheim über Frankfurt und Belgrad führte die Auswärtstour die Fördestädter ohne zwischenzeitlichen Stop in der Heimat.

"Das ist eine starke Mannschaft, die es mit ihrer flexiblen Abwehr jedem Gegner schwer macht", skizziert Nicolej Krickau kurz. Bei den Serben steht mit Petar Djordjic nun ein Ex-Flensburger in den Reihen, der Rückraumspieler war im Januar von Benfica Lissabon nach Novi Sad gegangen. "Bei unseren Ambitionen wollen wir natürlich die zwei Punkte mitnehmen", sagt Nicolej Krickau.

"Was kann man über eine Mannschaft sagen, die Halbfinalisten und Finalisten der Welt- oder Europameisterschaft stellt? Eine Mannschaft, die meiner Meinung nach zu den 5 besten Teams in Europa gehört?", fragt Novi Sads Coach Boris Rojevic und betont: "Für unseren Verein, für unsere Vojvodina, ist dieses Spiel eine Belohnung für all die Anstrengungen und Ergebnisse in den europäischen Wettbewerben der vergangenen Jahre. Natürlich gehen wir nicht mit einer weißen Fahne in die Partie, schon gar nicht zu Hause."

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen. Das Heimspiel der Füchse Berlin gegen Sporting CP Lissabon kommentieren Michael Born (DAZN) und Markus Götz (Dyn). Zeitgleich in der frühen Schicht kümmert sich Maik Thiele bei DAZN und Gari Paubandt bei Dyn um das Duell der SG Flensburg-Handewitt bei Vojvodina Novi Sad. Ab 20.45 Uhr stehen sich die Rhein-Neckar Löwen und die TSV Hannover-Burgdorf in einem deutsch-deutschen Duell gegenüber. DAZN deckt die Begegnung durch Uwe Semrau ab, bei Dyn kommentiert Vincent Schuster.

Christian Stein

Aktueller Spieltag EHF European League