EHF European League: Füchse Berlin - Sporting CP Lissabon in Liveticker und Livestream

Spitzenspiel in der Gruppe 4, die Füchse Berlin sind Tabellenführer mit weißer Weste, während Sporting CP Lissabon der ärgste Verfolger ist. Parallel kämpfen im rumänischen Derby Bukarest und Constanta um den Anschluss.

Nils Lichtlein will mit den Füchsen die weiße Weste wahren. Foto Lächler

"Ich habe einen riesigen Respekt vor der bisherigen Saison, die Sporting spielt. Wir wissen, wie gefährlich sie sind, schon letztes Jahr haben sie in den Playoffs nur knapp gegen Montpellier verloren. Grundsätzlich müssen wir uns aber auf uns konzentrieren. Unsere Abwehr muss stehen, unser Tempospiel muss funktionieren und wenn wir den Ball vorne laufen lassen bin ich optimistisch, dass wir vor unseren eigenen Fans einen wichtigen Schritt gehen können", erklärt Berlins Trainer Jaron Siewert.

Beide Teams standen sich in der Gruppenphase der Saison 2021/22 gegenüber. Damals wurde das Heimspiel der Füchse während der Coronapandemie in Plock ausgetragen, welches die Füchse 29:19 gewinnen konnten. Das zweite Duell wurde am grünen Tisch entschieden und nicht sportlich ausgetragen.

"Es wird ein sehr schwieriges Spiel, gegen eine der besten Mannschaften der Welt, eine Mannschaft mit viel individueller Qualität. Meiner Meinung nach haben sie mit Gidsel einen der besten Spieler, die es derzeit auf der Welt gibt. Aber wir sind vorbereitet und müssen uns auch auf unsere Qualitäten besinnen. Wir haben auch eine gute Abwehr, die in der Lage ist, die Besten der Welt zu stoppen", ist Sporting-Coach Ricardo Costa optimistisch.

Der Berliner Kader wird erneut durch Maxim Orlov und Lasse Ludwig ergänzt. Ludwig wird das Torhütergespann mit Victor Kireev bilden, während Dejan Milosavljev eine Pause bekommt.

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen. Das Heimspiel der Füchse Berlin gegen Sporting CP Lissabon kommentieren Michael Born (DAZN) und Markus Götz (Dyn). Zeitgleich in der frühen Schicht kümmert sich Maik Thiele bei DAZN und Gari Paubandt bei Dyn um das Duell der SG Flensburg-Handewitt bei Vojvodina Novi Sad. Ab 20.45 Uhr stehen sich die Rhein-Neckar Löwen und die TSV Hannover-Burgdorf in einem deutsch-deutschen Duell gegenüber. DAZN deckt die Begegnung durch Uwe Semrau ab, bei Dyn kommentiert Vincent Schuster.

Christian Stein

