Füchse Berlin gegen Schaffhausen in Favoritenrolle

Am Dienstag bestreiten die Füchse Berlin das Playoff-Rückspiel um den Einzug ins Viertelfinale der European League gegen den Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen (20.45 Uhr/live bei Dyn und DAZN) bestehen. Auf den Sieger warten Duelle mit dem HBC Nantes.

„Die Partie gegen Schaffhausen wird mit der engen Spieltaktung ähnlich wie letzte Woche. Wir versuchen zu rotieren, wo es zu rotieren geht. Heute legen wir eine Regenerationseinheit ein und bringen uns in den Fokus für die Kadetten", sagte Füchse-Trainer Jaron Siewert.

Das Hinspiel eine Woche zuvor gewannen die Berliner zwar mit 32:28, Siewert warnt dennoch davor, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen. "Wir gehen mit vier Toren Vorsprung in das Spiel, was ein relativ kleines Polster ist. Also müssen wir am Dienstag von Anfang an konzentriert agieren, außen und in der Abwehr ins Tempo spielen - das war auch der Schlüssel zum Erfolg in der zweiten Halbzeit des Hinspiels", so der Berliner Coach.

"Wir haben nichts zu verlieren, aber wir können gewinnen und wollen nochmal alles aus Berlin rauskitzeln. Für diese Spiele trainieren wir. Die Jungs sind bereit dazu, guten Handball zu spielen und einmal mehr Charakter zu zeigen", sagt Kadetten-Trainer Hrvoje Horvat.

Den Druck sieht der Kroate, der letzte Saison noch die HSG Wetzlar coachte, beim Bundesligisten. "Wir treten das Spiel mit Freude an und wollen Spaß haben - und egal wie die Kulisse aussieht: Wir müssen uns auf unsere Aufgabe konzentrieren. Ich wünsche mir Mut, Risiko und Aggressivität von meiner Mannschaft, dazu ein paar weniger Fehler im Angriff und vor allem eine abgezockte, agile Deckung", so Horvat.

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen.

Den Dienstagabend eröffnet um 18.45 Uhr das Duell zwischen IK Sävehof und der TSV Hannover-Burgdorf. Dyn schickt Lennart Wilken-Johannes ans Mikrofon, für DAZN ist Uwe Semrau im Einsatz.

Die beiden anderen deutschen Klubs spielen hingegen ab 20.45 Uhr. Wenn die Rhein-Neckar Löwen sich mit dem RK Nexe aus Nasice duellieren werden Vincent Schuster (Dyn) und Michael Born (DAZN) melden sich von der Partie.

Wenn die Füchse Berlin dann die Kadetten Schaffhausen zu Gast haben, werden Gari Paubandt (Dyn) und Jens Westen (DAZN) im Einsatz sein.

Am Mittwoch und Donnerstag überträgt Dyn die Partien der EHF Champions League. Markus Herwig meldet sich wie in der Vorwoche von der Partie zwischen Industria Kielce und GOG und kommentiert so den nächsten Gegner vom SC Magdeburg.

Gari Paubandt ist am Mittwochabend bei Montpellier HB gegen RK Zagreb im Einsatz, wenn der nächste Gegner des THW Kiel ermittelt wird.

Auch am Donnerstag überträgt Dyn die beiden Play-off-Partien Pick Szeged gegen Telekom Veszprem und Wisla Plock gegen Paris St. Germain. Das ungarische Derby kommentiert Karsten Petrzika, Markus Götz reist hingegen an die Seine.

Ebenfalls am Donnerstag gibt es die Füchse Berlin im Ligaduell bei Frisch Auf Göppingen mit Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld, die Moderation hat Hannah Nitsche.

Christian Stein, dpa

Aktueller Spieltag EHF European League