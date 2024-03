Rhein-Neckar Löwen erwartet "Hexenkessel" von Nasice

In der Liga nur Mittelmaß, im DHB-Pokal ausgeschieden - die EHF European League ist für die Rhein-Neckar Löwen die Chance, um eine misslungene Saison doch noch zu retten und sich erneut für den Europapokal zu qualifizieren. Beim RK Nexe Nasice (20.45 Uhr/Dyn und DAZN) erwartet die Badener allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe. "Das ist ein guter Hexenkessel dort", sagt unter anderem auch Niclas Kirkelökke.

Die Kroaten haben auch eine durchwachsene Saison hinter sich, unter anderem hat man sich im Februar von Chefcoach Branko Tamse getrennt und die umstrittene Trainerlegende Veselin Vujovican die Seitenlinie beordert. Schon 2021 kreuzten die beiden Teams die Klingen, nach einem 27:25-Auswärtserfolg reichte dem Bundesligist ein 27:27-Remis im Rückspiel, um das Viertelfinale zu erreichen. Damals spielte Halil Jaganjac noch für die Kroaten, der Rückraumspieler der Löwen verpast aber nun das Duell gegen sein Ex-Team.

"Ich glaube nicht, dass es eine einzige Mannschaft in Europa gibt, die mit Sicherheit sagen kann, dass sie die Rhein-Neckar Löwen schlagen wird, daher begrüßen wir ihren Besuch in Našice mit großem Respekt. Aber gleichzeitig haben wir einen großen Wunsch und wir hoffen, dass wir einen Schritt weiter gehen und zeigen können, dass wir gegen die stärksten europäischen Mannschaften spielen können", so Veselin Vujovic und der Welthandballer von 1988 betont: "Wir wollen unser erstes Ziel erreichen, nämlich das erste Spiel in Nasice zu gewinnen, und dann werden wir uns auf das Rückspiel in Deutschland vorbereiten."

"Wir haben die K.o.-Phase dieses Wettbewerbs erreicht, wir haben große Spiele vor uns. Ich hoffe, dass unsere Halle voll sein wird, wir werden einen mehr als guten Gegner haben und wir wissen, dass es nicht einfach sein wird", so Nasices Ante Gadza. "Wir hatten einen kleinen Vorbereitungszyklus in Zlatibor, im benachbarten Serbien, absolviert, wo wir uns auf diese Spiele vorbereitet haben, und ich hoffe, dass wir das meiste von dem, was wir uns vorgenommen haben, umsetzen können und dass wir in dieser ´ersten Halbzeit´ in Nasice das bestmögliche Ergebnis vor dem Rückspiel in Deutschland erzielen werden."

Den deutschen Nationalspielern Juri Knorr und Jannik Kohlbacher ist nicht nur seit der Handball-EM und Olympiaqualifikation der Torwart Dominik Kuzmanovic im Gedächtnis, die Spielsteuerung übernimmt der Ex-Magdeburger Marko Bezjak. "Das ist natürlich keine einfache Aufgabe, aber wir können und müssen eigentlich auch gewinnen", so Niclas Kirkelökke.

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen.

Bei der Partie zwischen den Kadetten Schaffhausen und den Füchsen Berlin ab 18.45 Uhr werden Jens Westen (DAZN) und Gari Paubandt (Dyn) das Spiel als Kommentator begleiten.

Die weiteren deutschen Begegnungen beginnen um 20.45 Uhr. Lennart Wilken-Johannes (Dyn) und Maik Thiele (DAZN) sind für das Duell der TSV Hannover-Burgdorf und IK Sävehof vorgesehen, für das Duell der Rhein-Neckar Löwen beim RK Nexe Nasice wurden Sascha Staat (Dyn) und Michael Born (DAZN) angesetzt.

Am Mittwoch und Donnerstag überträgt Dyn die Partien der EHF Champions League. Markus Herwig meldet sich von der Partie zwischen GOG und Industria Kielce, Gari Paubandt ist am Mittwochabend bei RK Zagreb gegen Montpellier im Einsatz, wenn der nächste Gegner des THW Kiel ermittelt wird. Dieses Duell wird auch bei DAZN zu sehen sein.

Auch am Donnerstag überträgt Dyn die beiden Play-off-Partien Pick Szeged gegen Telekom Veszprem und Wisla Plock gegen Paris St. Germain - die Kommentatoren hat der Streamingdienst aber noch nicht festgelegt. Zudem gibt es das Kellerduell zwischen dem TVB Stuttgart und dem Bergischen HC sowie eine Konferenz, da auch insgesamt drei Zweitligapartien übertragen werden.

Christian Stein

Aktueller Spieltag EHF European League