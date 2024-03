Kadetten Schaffhausen will gegen Füchse Berlin "keine ´schwarzen Löcher´"

Die Play-offs in der EHF European League starten, auf die Füchse Berlin wartet ein Duell mit den Kadetten Schaffhausen (18.45 Uhr/Dyn und DAZN). "Das ist ein K.O.-Spiel. Da sollte der Fokus und die Motivation von ganz alleine da sein", sagte Trainer Jaron Siewert.

Im bisherigen Saisonverlauf mussten sich die Füchse international nur Sporting CP Lissabon geschlagen geben. Die Kadetten sind hingegen mit ausgeglichener Bilanz nur unterwegs, fünf Siegen stehen fünf Niederlagen gegenüber im bisherigen Saisonverlauf. Unter anderem konnte man die SG Flensburg-Handewitt in eigener Halle mit 25:24 bezwingen.

Im Viertelfinale der vergangenen Saison hatten die Eidgenossen ihr Hinspiel mit vier Toren (37:33) gewinnen können, die Füchse buchten mit einem Sechs-Tore-Sieg (30:24) das Ticket für das Final4 und schnappten sich letztlich den Titel. Zuvor war man nur zweimal in der Champions League in der Spielzeit 2012/13 aufeinander getroffen, damals gingen beide Duelle an Berlin.

"2023 haben die Begegnungen mit Berlin zu den Saison-Highlights gezählt - das war ein großer und dramatischer Kampf über 120 Minuten, in dem am Ende auch ein wenig Glück gefehlt hat. Die ganze Mannschaft freut sich sehr auf das erneute Duell und wird alles dafür geben, mit den Fans im Rücken den Coup zu wiederholen", so Kadetten-Torhüter Kristian Pilipovic. "In der ausverkauften BBC Arena zu spielen bedeutet für uns Gänsehautstimmung und ist ein großer Faktor, warum wir zu Hause immer wieder Top-Mannschaften schlagen."

"Für uns sind das die Spiele, die wir uns verdient haben und in die wir mit Gelassenheit und ohne allzu großen Druck gehen können", so Schaffhausens Trainer Hrvoje Horvat. "Von unserer Seite braucht es einen geduldigen und gezielten Angriff sowie einen schnellen Rückzug. Unsere Deckung muss stabil sein. Wir dürfen Berlin nichts schenken und müssen von Beginn an gut ins Spiel kommen, da darf es keine ´schwarzen Löcher´ geben wie gegen Silkeborg oder Vojvodina."

Da die Berliner in der Hauptgruppenphase die direkte Qualifikation für das Viertelfinale verpasst hatten, müssen sie nun zwei Playoff-Spiele absolvieren. "Es gibt jetzt kein Fallobst mehr. Das wird wieder ein heißer Tanz", sagte Berlins Rückraumspieler Paul Drux und Jaron Siewert betont: "Es ist eine Mannschaft mit zwei Gesichtern. Die können halt auch mal selbst an die Wand gespielt werden, die können aber eine Super-Abwehr stellen und haben viel Erfahrung im Kader."

"Natürlich müssen wir in der Deckung eine Lösung gegen Lasse Andersson und Mathias Gidsel finden, werden uns aber im Großen und Ganzen nicht anders vorbereiten als auf andere Spiele", so Pilipovic und Horvat erklärt abschließend: "Wir wissen, dass man Berlin schlagen kann, aber dafür braucht es zwei perfekte Spiele und den womöglich besten Handball, den wir in dieser Saison bieten können.“

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen.

Bei der Partie zwischen den Kadetten Schaffhausen und den Füchsen Berlin ab 18.45 Uhr werden Jens Westen (DAZN) und Gari Paubandt (Dyn) das Spiel als Kommentator begleiten.

Die weiteren deutschen Begegnungen beginnen um 20.45 Uhr. Lennart Wilken-Johannes (Dyn) und Maik Thiele (DAZN) sind für das Duell der TSV Hannover-Burgdorf und IK Sävehof vorgesehen, für das Duell der Rhein-Neckar Löwen beim RK Nexe Nasice wurden Sascha Staat (Dyn) und Michael Born (DAZN) angesetzt.

Am Mittwoch und Donnerstag überträgt Dyn die Partien der EHF Champions League. Markus Herwig meldet sich von der Partie zwischen GOG und Industria Kielce, Gari Paubandt ist am Mittwochabend bei RK Zagreb gegen Montpellier im Einsatz, wenn der nächste Gegner des THW Kiel ermittelt wird. Dieses Duell wird auch bei DAZN zu sehen sein.

Auch am Donnerstag überträgt Dyn die beiden Play-off-Partien Pick Szeged gegen Telekom Veszprem und Wisla Plock gegen Paris St. Germain - die Kommentatoren hat der Streamingdienst aber noch nicht festgelegt. Zudem gibt es das Kellerduell zwischen dem TVB Stuttgart und dem Bergischen HC sowie eine Konferenz, da auch insgesamt drei Zweitligapartien übertragen werden.

Christian Stein

Aktueller Spieltag EHF European League