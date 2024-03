EHF European League: Füchse Berlin - CSM Constanta in Liveticker und Livestream

Letzter Spieltag in der Hauptrunde der EHF European League. Die Gruppe IV ist bereits entschieden, für die Füchse Berlin geht es im Spiel mit dem CSM Constanta (20:45 Uhr, live auf DYN und Dazn) sportlich um nichts mehr - weder nach oben noch nach unten.

"Gegen Constanta haben wir im Hinspiel gesehen, wie robust und offensiv sie verteidigen können. Aufgrund der Tabellensituation ist das Spiel fast ohne Bedeutung, sodass wir ein wenig rotieren werden, und verletzte Spieler, die zurückkommen, bzw. jüngere Spieler noch mehr Verantwortung und Spielpraxis bekommen werden", erklärt Füchse-Coach Jaron Siewert.

Im Hinspiel in Rumänien taten sich die Füchse zunächst schwer, gewannen nach einem Halbzeitrückstand die Partie am Ende aber mit 32:29 (14:15). CSM Constanta konnte in keinem der bisherigen Hauptrundenspiele punkten und steht am Tabellenende der Gruppe 4. Auch die anderen Positionen sind vergeben, den Gruppensieg hat Sporting CP Lissabon schon sicher, Dinamo Bukarest kann Rang 3 auch nicht mehr verlassen.

Kapitän Paul Drux warnte dennoch vor zu viel Lässigkeiten. "Wir dürfen das nicht zu locker angehen, sonst ist es wahrscheinlich zu zäh. Wir sollten Flow beibehalten und Selbstvertrauen mitnehmen", warnte er. Dennoch werden wohl hochbelastete Spieler wie Topstar Mathias Gidsel eine Pause bekommen. "Natürlich werden wir sowohl in der Startaufstellung, als auch eventuell im Kader Rotationen nutzen und einbauen", kündigte Siewert an. So wird es wohl ein Spagat aus Schonung und fokussiert bleiben.

"Nichtsdestotrotz wollen wir gewinnen und uns mit einem Sieg aus der Hauptrunde verabschieden. Wir wissen, wie unangenehm Constanta spielen kann, aber zuhause wollen wir alles reinhauen, mit einer guten Abwehr- und Torhüterleistung ins Tempospiel kommen und deren offensive Abwehr gut bespielen", so Siewert weiter.

Sein internationales Comeback wird Fabian Wiede feiern, nachdem er in der Bundesliga schon gegen Erlangen spielen durfte. " Ich freue mich auf das Spiel gegen Constanta, weil es mir die Chance gibt, weitere Spielminuten und Spielpraxis zu sammeln, um bald wieder auf richtig hohem Niveau zu spielen. Die Partie bietet uns als Team die Chance, uns noch besser einzuspielen, um dann voll fokussiert ins Topspiel gegen Magdeburg zu gehen", so der Linkshänder.

Ergänzt wird der Füchse-Kader durch Max Beneke, der mit 192 Treffern unangefochten die Torschützenliste der 2. HBL anführt, sowie Ron Dieffenbacher, Felix Mart und Lucas Mohr aus der 2. Mannschaft.

Im zeitgleich ausgetragenen letzten Spiel der Gruppe 3 entscheidet sich, ob die Füchse in den Playoffs auf Vojvodina aus Novi Sad (Serbien) oder Kadetten Schaffhausen (Schweiz) treffen.

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen.

Bei der Partie zwischen den Rhein-Neckar Löwen und Gornik Zabrze werden Maik Thiele (DAZN) und Lennart Wilken-Johannes (Dyn) das Spiel als Kommentator begleiten. Zeitgleich in der frühen Schicht kümmert sich Jens Westen bei DAZN und Markus Götz bei Dyn um das Duell der SG Flensburg-Handewitt bei Bjerringbro-Silkeborg.

Ab 20.45 Uhr stehen sich der HBC Nantes und die TSV Hannover-Burgdorf gegenüber. DAZN deckt die Begegnung durch Korbinian Rundel ab, bei Dyn kommentiert Sascha Staat. Das Heimspiel der Füchse Berlin gegen CSM Constanta kommentieren Torsten Tschoepe (DAZN) und Katrin Brewka (Dyn).

Christian Stein

